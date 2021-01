Pred sto rokmi sa narodil dramatik a prozaik Friedrich Dürrenmatt

Konolfingen/Bratislava 5. januára (TASR) - Dramatik, prozaik a esejista Friedrich Dürrenmatt nepatril len k hlavným predstaviteľom modernej švajčiarskej literatúry, ale aj celej nemeckej jazykovej oblasti. Vo svojich divadelných hrách ako Návšteva starej dámy, či Fyzici, ktoré sa dodnes uvádzajú v divadlách po celom svete, využíval prvky absurdnej drámy, čierneho humoru, alebo epického divadla. Známe sú aj jeho prózy Grék hľadá Grékyňu, Sudca a jeho kat, Pád, Justícia, alebo Poverenie. Od narodenia svetoznámeho dramatika a spisovateľa uplynie v utorok 5. januára 100 rokov.



Jeho divadelné tragikomédie, alebo prózy boli aj výraznou kritikou vtedajšej modernej spoločnosti. Dürrenmatt bol presvedčený, že svet je nezmeniteľný a nachádza sa v katastrofálnom stave, preto nemožno veriť v žiadne radikálne opravy, či zmeny k lepšiemu. Všetky zmeny podľa neho vedú len k zachovaniu existujúceho stavu sveta, alebo k jeho zhoršeniu.



Friedrich Dürrenmatt sa narodil 5. januára 1921 v Konolfingene neďaleko Bernu. Pochádzal z rodiny protestantského kňaza a jeho starý otec Ulrich Dürrenmatt bol politik a satirický básnik. Okrem syna - budúceho známeho spisovateľa - vychovávali rodičia aj dcéru Vroni.



V roku 1935 sa rodina presťahovala do Bernu. V hlavnom meste Švajčiarska Dürrenmatt maturoval na miestnom gymnáziu a začal študovať na univerzite. Univerzitné vzdelanie si dopĺňal aj v Zürichu. Študoval filozofiu, literatúru a prírodné vedy, ale venoval sa aj kresleniu a maľovaniu.



Prvé poviedky a náčrty budúcich divadelných hier začal písať v roku 1943. O dva roky neskôr mu časopisecky vyšla poviedka Der Alte (Starec). V tomto období dokončil aj hru Es steht geschrieben (Je napísané), ktorú prvýkrát na divadelných doskách uviedli v Bazileji v roku 1947.



Do roku 1948, keď sa s manželkou - herečkou Lotti Geisslerovou a synom presťahoval do dedinky Ligerz pri Bielskom jazere, písal aj divadelné kritiky pre bernské noviny Die Nation. Okrem písania hry Romulus der Grosse (Romulus Veľký,1949) vytváral tiež skeče pre zürišský kabaret Cornichon. Premiéra hry Romulus Veľký sa uskutočnila v Bazileji v roku 1949 a v tom istom roku ju uviedli aj za hranicami Švajčiarska v nemeckom Göttingene.



Hranice Dürrenmattovej rodnej krajiny prekročila tiež ďalšia hra Die Ehe des Herrn Mississippi (Manželstvo pána Mississippiho, 1950), ktorú v roku 1952 uviedli v Mníchove. Medzinárodné úspechy dosiahol aj hrami Ein Engel kommt nach Babylon (Anjel prichádza do Babylonu, 1953) a Der Besuch der alten Dame (Návšteva starej dámy, 1955), ktorú v roku 1958 uviedli aj v New Yorku.



Do dejín svetovej drámy sa definitívne zapísal hrou Die Physiker (Fyzici, 1962), ktorá mu zabezpečila uznanie nielen kritikov, ale aj divákov po celom svete. V hre, ktorej dej sa odohráva v psychiatrickej liečebni, riešil okrem iného aj problém morálnej zodpovednosti vedca zo zneužitia jeho práce.



Dürrenmatt zanechal hlbokú stopu aj na prozaickom poli. Medzi jeho najznámejšie prózy patrí román Grieche sucht Griechin (Grék hľadá Grékyňu, 1955), ktorý bol v roku 1966 sfilmovaný - pod jeho rovnomennú podobu sa podpísal nemecký režisér Rolf Thiele. Rovnomennej filmovej podoby sa dočkal rovnako jeho detektívny román z roku 1950 Der Richter un sein Henker (Sudca a jeho kat), ktorý v roku 1975 sfilmoval rakúsky režisér Maximilian Schell.



Záujem čitateľov a kritikov si však vyslúžil aj prózami ako napríklad Der Sturz (Pád, 1971), Justiz (Justícia, 1985), alebo Der Auftrag (Poverenie, 1986).



Originálny švajčiarsky dramatik a prozaik Friedrich Dürrenmatt zomrel 14. decembra 1990 Neuenburgu.