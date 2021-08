Pred štyridsiatimi rokmi odsúdili muža, ktorý zabil Johna Lennona

Na archívnej snímke z 9. decembra 1980 policajti vedú Marka Davida Chapmana so zakrytou hlavou, v tom čase podozrivého z vraždy Johna Lennona, britského speváka a člena kapely Beatles. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 31. januára 2018 Mark David Chapman, vrah speváka a hudobníka Johna Lennona. Foto: TASR/AP

Yoko Ono a John Lenon z roku 1972, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Alden/Bratislava 25. augusta (TASR) - Nielen fanúšikovia slávnej hudobnej skupiny The Beatles ostali otrasení, keď sa 8. decembra 1980 dozvedeli o vražde legendárneho Johna Lennona. Na hudobníka, ktorý sa vracal z nahrávacieho štúdia vystrelil niekoľkokrát atentátnik Mark David Chapman. Súd mu za tento čin vymeral 25. augusta 1981 doživotný trest s možnosťou požiadať po 20 rokoch o podmienečné prepustenie. V súčasnosti 66-ročný Chapman s takouto žiadosťou neuspel, naposledy v lete v roku 2020.Od dátumu, keď nad vrahom Johna Lennona vyniesli rozsudok, uplynie v stredu 25. augusta štyridsať rokov.Mark David Chapman si zbraň podľa vlastných slov kúpil približne tri mesiace pred útokom. S manželkou, s ktorou žil na Havaji, sa pri odchode rozlúčil slovami o tom, že potrebuje nájsť samého seba. Vydal sa do New Yorku.Na člena skupiny The Beatles čakal pred jeho bytom na Manhattane do večerných hodín. Keď zbadal Johna Lennona, ktorý sa spolu so svojou múzou Yoko Ono vracal domov, vytiahol revolver a vystrelil. Stalo sa tak niekoľko hodín po tom, ako mu muzikant podpísal album Double Fantasy, ktorý nahral práve s Yoko Ono. Z miesta činu vrah neutiekol. Polícia ho našla čítať si známu knihu The Catcher in the Rye (Kto chytá v žite), ktorou bol Chapman posadnutý a uviedol ju ako zdroj svojej inšpirácie. Deň po vražde sa Chapman podrobil psychiatrickému vyšetreniu.V júni 1981 sa právnici usilovali dokázať, že ich klient sa v čase vraždy nachádzal v takom psychickom rozpoložení, ktoré by mohlo ovplyvniť posudzovanie jeho viny. Chapman sa ale k vražde priznal a hoci znalecký posudok potvrdil jeho psychické ochorenie, 25. augusta 1981 ho odsúdili na doživotie.vyhlásil v súvislosti s vraždou v roku 2010.V lete roku 2020 bola Markovi Davidovi Chapmanovi zamietnutá žiadosť o prepustenie jedenásty raz. Podľa prepisu pojednávania, ktoré získala stanica ABC News, povedal, že Lennona zastrelil kvôli vlastnej. Zároveň bolna spôsob, akým muzikant žil.Mark David Chapman uzavrel svoju obhajobu ospravedlnením sa Yoko Ono a pokračoval:O podmienečné prepustenie môže Mark David Chapman požiadať opäť o rok. Podľa informácií denníka The Sun z decembra 2020, vrah si odpykáva trest vo Wende Correctional Facility v meste Alden, ležiacom v západnej časti štátu New York. Ide o väzenie s maximálnym stupňom stráženia.