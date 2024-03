Predskokanom koncertu AC/DC vo Vajnoroch bude The Pretty Reckless

Bratislava 25. marca (TASR) - Americká skupina The Pretty Reckless je potvrdená ako predskokan koncertu austrálskej legendy AC/DC na jej Tour Europe - Power Up Tour 2024. Na starom letisku vo Vajnoroch sa predstavia v nedeľu 21. júla. Power Up bude prvým turné AC/DC v Európe po ôsmich rokoch, koncertovať bude na viacerých z najväčších štadiónov na celom kontinente. TASR o tom informovala PR manažérka Erika Barkolová.



Americká rocková skupina The Pretty Reckless pod vedením modelky a herečky Taylor Momsenovej, založená v roku 2009, už dávno napísala svoj vlastný úspešný príbeh. Zaznamenala viac ako pol miliardy streamov, dva milióny predaných albumov a prvé miesto na štvrtom a poslednom albume Death by Rock and Roll v šiestich rôznych amerických hitparádach. Je to viac než úctyhodný rekord newyorských alternatívnych rockerov.



O The Pretty Reckless je záujem nielen u fanúšikov, ale aj u hudobných kolegov, minulý rok absolvovali turné s Foo Fighters. Legendy AC/DC odohrali svoje prvé vystúpenie 31. decembra 1973 v nočnom klube Checkers v austrálskom Sydney. Sú jednou z najvplyvnejších rockových skupín v histórii s viac ako 200 miliónmi predaných albumov po celom svete. Ich album Back In Black je najpredávanejším albumom skupiny a tretím najpredávanejším albumom akéhokoľvek umelca s celosvetovými predajmi 50 miliónov nosičov. V roku 2003 ich Steven Tyler uviedol do Rock'n'rollovej siene slávy .