Herec Christopher Lee sa narodil pred 100 rokmi, zahral si aj Draculu

Londýn/Bratislava 27. mája (TASR) - Britský herec Christopher Lee známy kultovými filmovými postavami zloduchov mal v začiatkoch kariéry kvôli svojej fyziognómii vychudnutého dlháňa problémy presadiť sa v umeleckých kruhoch. Prelom prišiel s postavou Frankensteina a fanúšikov hororov si natrvalo získal ako krvilačný Dracula. Od narodenia legendárneho herca uplynie v piatok 27. mája 100 rokov.Christopher Frank Carandini Lee sa narodil 27. mája 1922 v Londýne do rodiny talianskej aristokratky a britského armádneho dôstojníka, ktorí sa rozviedli keď mal len štyri roky. Po štúdiu na Wellington College (1936-1939), ktorú musel kvôli finančným problémom predčasne ukončiť, pôsobil ako úradník v niekoľkých londýnskych lodných spoločnostiach.Počas druhej svetovej vojny sa stal spravodajským dôstojníkom v letke RAF (Royal Air Force) v severnej Afrike a Taliansku a následne sa začal venovať hereckej kariére. Hoci ho na filmových castingoch spočiatku odmietali pre jeho impozantnú, takmer dvojmetrovú postavu, napokon sa mu podarilo na filmovom poli uspieť.Od konca štyridsiatych rokov minulého storočia sa objavoval v malých úlohách v mnohých britských filmoch ako napríklad Corridor of Mirrors, Hamlet (oba 1948) či Moulin Rouge (1952). Výraznejšia príležitosť prišla so stvárnením monštruózneho stvorenia - titulnej postavy v snímke Frankensteinova kliatba (The Curse of Frankenstein, 1957).Rola Frankensteina odštartovala hercovu spoluprácu s produkčnou spoločnosťou Hammer Films, ktorá sa zaslúžila o revolúciu v hororovej filmovej tvorbe. Uznanie odbornej i laickej verejnosti si Lee vyslúžil za zosobnenie upíra vo filme Dracula (1958), ktorý bol inšpirovaný rovnomenným románom Brama Stokera.Išlo o prvý zo série filmov s Christopherom Leem v úlohe Draculu. Túto rolu si zopakoval v hororoch Dracula: Prince of Darkness (1966), Dracula Has Risen from the Grave (1968), Taste the Blood of Dracula, Scars of Dracula (obe 1970) a ďalších.V mnohých snímkach spoločnosti Hammer sa Christopher Lee objavil po boku slávneho herca Petra Cushinga. Dvojica, ktorú v reálnom živote spájalo hlboké priateľstvo, hrávala často kontrastné úlohy - Cushing bojoval proti stelesneniu zla, ktoré v sebe koncentroval Lee. Spolu účinkovali napríklad v hororoch Múmia (The Mummy) alebo Pes Baskervillský (The Hound of the Baskervilles, oba 1959).Ďalšou známou zápornou rolou, do ktorej sa Lee prevtelil, bol zločinec Fu Manchu vo filme The Face of Fu Manchu (1965), pričom sa predstavil aj v pokračovaniach spomenutého thrilleru. Diváci si ho môžu pamätať aj z filmov ako The Devil Rides Out (1968), Súkromný život Sherlocka Holmesa (The Private Life of Sherlock Holmes, 1970), Rituál (The Wicker Man, 1973), Traja mušketieri (The Three Musketeers, 1973) či Traja mušketieri II. (The Four Musketeers, 1974).Zaujímavosťou je, že Lee bol nevlastným bratrancom spisovateľa Iana Fleminga, tvorcu legendárneho Jamesa Bonda. V roku 1974 zosobnil v snímke James Bond: Muž so zlatou zbraňou (The Man with the Golden Gun) úhlavného nepriateľa agenta 007 – Francisca Scaramangu.Christopher Lee patril aj v 80-tych a 90-tych rokoch k vyťaženým hercom, no na predošlé úspechy nadviazal až začiatkom nového tisícročia. Ako čarodejník Saruman nechýbal vo filmovej adaptácii trilógie Johna Ronalda Reuela Tolkiena Pán prsteňov (2001 - 2003) a v jeho ďalších pokračovaniach Hobit: Neočakávaná cesta (The Hobbit: An Unexpected Journey, 2012), Hobit: Bitka piatich armád (The Hobbit: The Battle of the Five Armies, 2014).Grófa Dooku zase zosobnil v snímkach režiséra Georgea Lucasa Star Wars: Epizoda II - Klonovaní útočia (Star Wars: Episode II - Attack of the Clones, 2002) a Star Wars: Epizóda III - Pomsta Sithov (Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith, 2005).Filmový tvorca Tim Burton mu dal príležitosť v snímkach Charlie a továreň na čokoládu (Charlie and the Chocolate Factory, 2005) aj Alica v krajine zázrakov (Alice in Wonderland, 2010) a Martin Scorsese v historickej fantasy Hugo a jeho veľký objav (Hugo, 2011).Christopher Lee sa v roku 2009 stal rytierom Rádu britského impéria a Britská akadémia filmových a televíznych umení mu v roku 2011 udelila ocenenie za celoživotné dielo. Slávny herec zomrel 7. júna 2015 v Londýne.