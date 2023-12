Predvianočná ponuka HONOR prináša veľký výber za rozumné ceny

Bratislava 6. decembra (OTS) - Pred Vianocami sú smartfóny HONOR v predaji za atraktívne ceny, od prémiových smartfónov, ako je vlajková loď HONOR Magic5 Pro, až po smartfóny strednej triedy, ako je HONOR 90 so skvelým fotoaparátom.Vlajková loď HONOR a jeden z najlepších telefónov s fotoaparátom. To je HONOR Magic5 Pro, elegantný s pokročilým displejom, ktorý chráni vaše oči pred negatívnymi vplyvmi a systémom troch fotoaparátov. Skladá sa z 50MP širokouhlého objektívu, 50MP ultraširokouhlého a 50MP teleobjektívu a je doplnený množstvom pokročilých funkcií, takže výsledkom sú úchvatné fotografie ako z digitálnej zrkadlovky. Či už fotografujete za súmraku alebo pri slabom osvetlení, HONOR Magic5 Pro si poradí aj v náročných podmienkach a poskytne vám jasný obraz. Môžete zachytiť aj ten najlepší okamih skoku alebo rýchleho pohybu pomocou AI Motion Sensing Capture a budete sa cítiť ako filmár s technológiou IMAX Enhanced, ktorá natáča videá v kinematografickej kvalite.Hoci tohtoročný nový HONOR 90 spadá do segmentu strednej triedy, jeho výbava pripomína skôr prémiové zariadenia. Jeho 200MP hlavný fotoaparát, 12MP ultraširokouhlý, makro a 2MP hĺbkový fotoaparát zachytávajú snímky s vysokým dynamickým rozsahom, takže sú detailné a jasné b ez ohľadu na kvalitu osvetlenia. HONOR 90 je ideálny pre kreatívne duše, ktoré radi šíria svoju osobnú energiu. S videami vám môže pomôcť funkcia AI Vlog Assistant, ktorá rýchlo a jednoducho pripraví video pre vaše sociálne siete. Pri sledovaní špičkového plávajúceho displeja si všimnete nielen jeho elegantný dizajn bez okrajov, ale aj vysokú kvalitu obrazu. 6,7-palcový displej dokáže zobraziť až miliardu živých farieb a je vybavený funkciami na ochranu zraku, takže svetlo z displeja je prirodzené pre oči a nenarúša biorytmus ľudského tela. HONOR 90 má navyše veľkú 500mAh batériu, takže sa na ňu môžete spoľahnúť aj pri celodennom používaní.Štýlový všestranný telefón HONOR 90 Lite má certifikát TÜV Rheinland pre potlačenie modrého svetla a rovnako ako HONOR 90 podporuje riešenia na ochranu zraku, vrátane dynamického stmievania a cirkadiánneho nočného režimu displeja. Prináša 100MP hlavný fotoaparát, 5MP širokouhlý fotoaparát, hĺbkový fotoaparát a 2MP makro fotoaparát pre majestátne krajiny a jemné detailné fotografie a 15MP predný fotoaparát pre krásne autoportréty s jasnými funkciami a vylepšenými farbami. Fotografie a ďalšie súbory môžete bez obáv ukladať na 256 GB úložnú jednotku a 8 GB pamäť.Kompaktný a elegantný smartfón HONOR Magic5 Lite s krúžkom na zadnej strane sa ľahko zmestí do vrecka. Napriek menším rozmerom má veľmi príjemnú výbavu a veľkú výdrž, keďže je napájaný 5100mAh batériou. Pre predstavu, znamená to, že môže trvať až 21 hodín prehliadania sociálnych médií alebo 11 hodín hrania. Smartfón má pre vás tri výkonné fotoaparáty – 64MP ultraostrý hlavný objektív, 5MP širokouhlý objektív a 2MP makroobjektív. Stlačením tlačidla môžete jednoducho zdieľať svoje dokonalé fotografie a videá s rodinou a priateľmi. Tento tenký a ľahký HONOR Magic5 Lite je tiež vybavený displejom s modrým svetlom s nízkym obsahom znečisťujúcich látok, čo potvrdzuje certifikácia TÜV Rheinland.