SLOVENSKÉ NETRADIČNÉ REKORDY ROKU 2022: Viete, ktoré to sú?

Bratislava 31. decembra (TASR) - TASR pripravila výberový prehľad rekordov, ktoré boli v roku 2022 zapísané do Knihy slovenských rekordov.- Pravá láska trvá večne. Tak znie nápis na lavičke pre zaľúbených, ktorá má výšku tri metre a dĺžku 5,3 metra. Svojimi rozmermi je najväčšia na Slovensku. Nachádza sa v obci Skalité a je umiestnená na vrchole kopca Trojak v nadmorskej výške 845 n.m.- Nový slovenský rekord sa uskutočnil na svahu Štrbské Pleso – Interski, kde sa 346 lyžiarov postupne za sebou spustilo dole svahom, pričom vytvorili pohybujúci sa rad. Podarilo sa im tak prekonať ustanovujúci rekord z roku 2019 s počtom 285 účastníkov.- Na salaši Pastierska pri Jalovci sa plieskalo bičom v časovom limite 30 sekúnd tzv. "do osmičky". Za ustanovujúci slovenský rekord si odniesol certifikát Miroslav Kamhal, ktorý švihol bičom až 75-krát.- Na Základnej škole na Lipovej mulici v Spišskej Novej Vsi v rámci projektového dňa Bezpečne na cestách vytvorili najdlhšiu kolónu z hračkárskych autíčok, ktoré žiaci priniesli do školy. Reťaz merala 188 metrov.- Ustanovujúci slovenský rekord v splave Malého Dunaja vytvorili piati vodáci na kanoe z Klubu Malý Dunaj z Novej Dedinky. Úsek dlhý 128 kilometrov splavili za 11 hodín 43 minút a 27 sekúnd čistého času po odrátaní prestávok. Miestom štartu bola Bratislava - Vlčie hrdlo a cieľom Kolárovo.- Držiteľom gurmánskeho rekordu vo varení omelety boli donedávna Topoľčany, ktoré v roku 2021 použili na prípravu slaného pokrmu 1.020 ks vajec. Len dve vajíčka navyše stačili na to, aby rekord pokorili. Občianske združenie Nobis Prospere zo Žiliny pripravilo v júni 2022 podujatie, na ktorom ukuchtili omeletu z 1.022 vajíčok.- Vytrvalým zberateľom modelov kamiónov v mierke 1:87 je Ľubomír Samseli zo Spišskej Novej Vsi. V roku 2019 ich mal pri prvom zápise 1065, v auguste 2021 bolo v jeho zbierke už 2301 kamiónov. Sú uložené podľa abecedy i ročníkov. Najnovšie má jeho kolekcia úctyhodných 3200 kusov.- V Lučenci sa uskutočnili prvé oficiálne Majstrovstvá Slovenska v hode mobilom do diaľky. Na futbalovom štadióne sa súťažilo s mobilom Nokia 3310 s batériou. Telefón, ktorý držal v ruke Matej Šándor z Banskej Bystrice, preletel 66,4 metra. Medzi rekordmanov sa zapísali aj ženy a deti do 15 rokov. V rámci najmladších súťažiacich zvíťazil Jakub Rusnák s hodom 41,5 metra, v kategórii ženy Lenka Gunišová, ktorá mobil dohodila do vzdialenosti 39,7 metra.- Slovenka Soňa Rebrová potrebovala štyri dni na to, aby preplávala slovenský úsek Dunaja od Devina po maďarský Ostrihom. Podarilo sa jej dosiahnuť vzdialenosť 162,290 km a strávila vo vode 34,583 hodiny. Je prvou plavkyňou, ktorá vytvorila ustanovujúci slovenský rekord. Ako prvá Slovenka v roku 2021 preplávala šesť vodných nádrží na Slovensku (Sĺňava, Kráľová, Oravská priehrada, Liptovská Mara, Zemplínska Šírava a Domaša).: slovenskerekordy.sk