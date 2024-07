Premeňte vašu záhradu či terasu na raj pre letné párty a grilovačky

Bratislava 30. júla (OTS) - Teplé dni lákajú k tráveniu času vonku s rodinou a priateľmi, preto nastal čas usporiadať skvelú záhradnú oslavu či grilovačku. Pozrite si niekoľko tipov, ako vytvoriť dokonalú záhradnú scénu a atmosféru – od nábytku po dekorácie a doplnky. Záhradný nábytok je alfou a omegou.. Ak plánujete každoročne organizovať grilovačky s rodinou a priateľmi,, ktorá bude pozostávať z veľkého rodinného stola a 6 až 8 pohodlných stoličiek. Dodatočné miesto na sedenie poskytne ajPárty pri bazéne sa zase nezaobíde bez. Univerzálnym exteriérovým nábytkom na príjemné posedenie či príležitostné stolovanie súV lete sa síce dni predlžujú, no nemali by ste sa spoliehať iba na prirodzené svetlo.a okrem toho zabezpečí, že párty bude pokračovať aj po západe slnka.Aby sa vaši hostia cítili príjemne,– poskytujú ochranu pred slnkom, ale aj nečakanými letnými prehánkami., vďaka čomu budete môcť slnečník nakláňať do rôznych polôh a tienenie smerovať tak, ako chcete a potrebujete.Bez zábavy (a dobrého jedla) by záhradná akcia nebola kompletná. V horúcom letnom období vaši priatelia určite ocenia– ak netúžite po veľkom bazéne, zakomponujte tu aspoň malý detský bazénik, teda ak sú medzi hosťami aj deti. Pre chvíle relaxu i zábavy sú skvelé aj. Do rohu terasy postavte doplnkový záhradný stôl, na ktorý poukladáte spoločenské hry, badmintom, frisbee a podobne, aby si mali z čoho vaši hostia vyberať.