Premiéru novej evitovky naplánovali na 2. decembra

Bratislava 10. októbra (TASR) - Po kinohitoch Všetko alebo nič a Príliš osobná známosť sa fanúšikovia "evitoviek" môžu tešiť na tretí celovečerný film z pera obľúbenej autorky. Premiéru komédie na motívy knižného bestselleru Evity Twardzik V lete ti poviem, ako sa mám naplánovali tvorcovia na 2. decembra.



Film mapuje životy partie štyridsiatnikov, ktorí sa kamarátia od detstva a dodnes sa stretávajú už spolu so svojimi rodinami. Ich snaženie smeruje k jedinému cieľu, byť šťastnými. "Napriek tomu sa medzi nimi začínajú objavovať tajomstvá, ktoré ich životy navždy zmenia. Príbeh je spleťou vzťahov, reálnych a zároveň vtipných situácií, ktoré prináša život sám," avizujú tvorcovia romantickej komédie, ktorá vznikala v koprodukcii troch krajín - Slovenska, Česka a Rumunska. Podľa autorky scenára sa v nej nájdu všetci. Každá z hlavných postáv má svoj unikátny príbeh a charakter. "Bolo neuveriteľné, ako sa pri prvých premietaniach pre rôzne ženy z nášho okolia každá z nich našla v inej postave. Každá sa usmievala na inom mieste, slzy tiekli inokedy," priblížila Twardzik.



V hlavných úlohách sa predstavia domáci herci Petra Vajdová, Soňa Norisová, Dominika Morávková, Anna Šišková, Marián Miezga a Ján Koleník. Z českých hercov si v snímke zahrali Tereza Kostková, Simona Babčáková, Martin Hofmann, Ondřej Sokol a Jaroslav Plesl.



Prvú a druhú evitovku nakrúcali za účasti hercov zo zahraničia. "Všetko alebo nič bolo v spolupráci s poľským trhom, Príliš osobná známosť zas s Chorvátmi a Srbmi. Tento model sa nám veľmi osvedčil a slovenskí diváci ocenili neopozerané tváre," vysvetľuje producentka filmu Oľga Núňezová. Dodáva, že ženské hrdinky doteraz vždy stavali na osobnostiach známych domácemu publiku a mužských hercov mali zo zahraničia. Do novej evitovky obsadili aj tri rumunské herecké hviezdy, divákom sa predstavia Dana Rogoz, Andreea Vasile a Pavel Bartos. "Možno aj preto, lebo film V lete ti poviem, ako sa mám nemá jednu - dve hlavné postavy, ale je to celá partia kamarátov ako hlavných hrdinov," uzavrela Núňezová.