Preslávila sa vo filme Rómeo a Júlia, zomrela vo veku 73 rokov

Los Angeles 28. decembra (TASR) - Olivia Husseyová, ktorá si v roku 1968 zahrala dospievajúcu Júliu vo filme Rómeo a Júlia a získala za ňu Zlatý glóbus, zomrela v piatok vo veku 73 rokov, oznámila jej rodina. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Olivia bola pozoruhodnou osobnosťou, ktorej srdečnosť, múdrosť a čistá láskavosť sa dotkli životov všetkých, ktorí ju poznali," uviedla jej rodina vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti Instagram.



Rodáčka z Buenos Aires sa narodila 17.4. 1951 argentínskemu opernému spevákovi a britskej sekretárke. Keď mala Olivia sedem rokov, odcestovala s matkou a mladším bratom do matkinho rodného Anglicka a usadila sa v Londýne. Neskôr študovala na divadelnej škole Italia Conti a už ako tínedžerka pracovala ako herečka, keď ju obsadili do Zeffirelliho filmu. V 15 rokoch si spolu so svojím kolegom Leonardom Whitingom zahrala v oscarovej adaptácii tragédie Williama Shakespeara - Rómeo a Júlia.



Za svoj výkon získala Zlatý glóbus pre najlepšiu začínajúcu herečku roku. Olivia má na konte viac ako 40 ďalších filmov. S režisérom Zeffirellim sa opäť stretla pri nakrúcaní filmu Ježiš Nazaretský. A zahrala si napríklad aj v kriminálnej dráme Agathy Christie - Smrť na Níle.