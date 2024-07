Presleyho legendárne semišové topánky vydražili za 120.000 libier

Londýn 2. júla (TASR) - Modré semišové topánky, ktoré nosil Elvis Presley, sa na aukcii predali za 120.000 libier. Spevák, známy ako kráľ rokenrolu, ich nosil v 50. rokoch na pódiu aj mimo neho, vrátane vystúpenia v televíznej šou Steva Allena. TASR o tom informuje podľa správy stanice BBC News.



Slávne topánky boli predané prostredníctvom britského aukčného domu Henry Aldridge & Son za cenu 95.000 libier, ktorá sa s poplatkami a DPH zvýšila na 120.000 libier. "Sú také ikonické, ako len môžu byť," povedal aukcionár Andrew Aldridge.



"Modré semišové topánky - to sú veci, ktoré sa vám okamžite vybavia, keď hovoríte o Elvisovi Presleym; takmer presahujú rámec populárnej kultúry. Sú to výnimočné pamiatky z prostredia šoubiznisu, hudby a populárnej kultúry," dodal Aldridge.



Predmetné topánky dostal Presleyho priateľ Alan Portas po tom, ako speváka povolali do armády.



"Keď Elvisa povolali do americkej armády, mal v Gracelande stretnutie. Zavolal niekoľko hostí na poschodie a rozdal časť oblečenia, o ktorom si myslel, že ho nebude potrebovať alebo chcieť, keď sa vráti z armády," povedal Aldridge.



Legendárny spevák si topánky, ktoré boli v priebehu rokov vystavené aj v rôznych múzeách, kúpil po tom, ako na svoj debutový album "Elvis Presley" z roku 1956 zaradil pieseň "Blue Suede Shoes" (Modré semišové topánky) od Carla Perkinsa.



Aldridge povedal, že topánky overil Jimmy Velvet, Presleyho blízky priateľ a popredný odborník na tohto speváka. Aukčný dom Henry Aldridge & Son vlani predal americkému zberateľovi spevákov norkový kožuch za 128.000 libier.



"Blue Suede Shoes" je úvodnou skladbou na Presleyho prelomovom albume, ktorý vyšiel v marci 1956 vo vydavateľstve RCA Records. Pieseň bola vybraná Rokenrolovou sieňou slávy ako jedna z "500 skladieb, ktoré formovali rock and roll". V roku 1986 bola Perkinsova verzia uvedená do Siene slávy Grammy.