Literárny festival v Prešove pozýva na besedy v knižnici i v školách

Prešov 20. septembra (TASR) - Besedy s rôznymi autormi v knižnici i v základných a stredných školách školách v meste ponúkne literárny festival Prešov číta rád 2022. Od stredy (21. 9.) do piatka (23. 9.) ho v Prešove organizuje Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava. TASR o tom za knižnicu informovala Michaela Demková.



"Zároveň máme každý večer jedno väčšie moderované literárne podujatie," uviedla riaditeľka krajskej knižnice Iveta Hurná s tým, že program je naplánovaný tak, aby hostia festivalu a ich tvorba oslovili čo najväčšie publikum.



Spisovateľov budú počas stretnutí so žiakmi sprevádzať moderátori Zuzana Belková a Dado Nagy, ale aj knihovníčky. V knižnici tak dôjde k dočasným zmenám otváracej doby.



Podľa informácií Tatiany Hudačkovej z oddelenia projektovej a marketingovej činnosti knižnice sú pre verejnosť určené tri nosné podujatia.



"V stredu večer pozývame hostí na Publicistický večer. V centre regionálnych dokumentov si záujemcovia môžu vypočuť besedu s novinárom a spisovateľom Arpádom Soltészom, ktorého titul Sviňa sa stal predlohou pre úspešný rovnomenný celovečerný film. Druhou hostkou je režisérka a spisovateľka Mariana Čengel Solčanská. Známe sú jej filmy Legenda o lietajúcom Cypriánovi, Láska na vlásku či Sviňa. Do jej knižnej tvorby patrí napríklad najnovší príbeh Proces s mŕtvym a Zakliata jaskyňa," priblížila Hudačková.



Štvrtok bude patriť Literárnej talkshow, kde moderátori bližšie predstavia 12 hostí festivalu. "Neodmysliteľnou súčasťou Literárnej talkshow je hudba, o ktorú sa počas večera postará mladá talentovaná speváčka s poetikou v duši Skyva," doplnila Hudačková.



Program 17. ročníka podujatia zakončí beseda Fantastique PO. "O fantastike sa porozprávame so zahraničnými autormi Nataljou Ščerbovou z Ukrajiny a Jiřím W. Procházkom z Českej republiky," povedala Hurná.



Okrem spomínaných hostí bude v programe aj detská literatúra. Zastúpia ju Eva Luka, ale aj Andrea Gregušová spolu s ilustrátorkou Katarínou Kosánovou. Do Prešova prijala pozvanie i spisovateľka Toňa Revajová. Predstaví sa tiež v mestskej knižnici v Sabinove. Starším žiakom a študentom o svojej tvorbe, ale aj o literatúre a živote porozprávajú Ivana Komanická, Pavol Rankov, autorka slovenskej 'young adult' Kristína Ježovičová, ako aj tohtoročné laureátky ocenení Anasoft litera Jana Micenková a Vanda Rozenbergová.



Podujatie podporili mesto Prešov a Fond na podporu umenia.