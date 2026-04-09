Prešovské standing ovation pre Lady Soul Marii Rottrovou
Po dlhom čase zavítala do Prešova česká spevácka diva Marie Rottrová.
Autor TASR
Prešov 9. apríla (TASR) – Po dlhom čase zavítala do Prešova česká spevácka diva Marie Rottrová. Prešovskému publiku sa predstavila v stredu (7. 4.) večer v Tatran Handball aréne. Jej hosťom bol spevák Petr Němec, s ktorým účinkovala na začiatku 70. rokov v skupine Flamingo. Oboch interpretov sprevádzal big band Septet Plus orchestra Dalibora Kaprasa.
Príjemný hudobný večer začal už spomínaný big band s orchestrálnou verziou slávneho hitu americkej skupiny Chicago 25 or 6 to 4, potom už prišla na pódium Lady Soul, ako speváčku volajú. Rozbalila sériu známych songov, pri ktorých neostalo publikum chladné. Postupne ponúkla hity Střapatá, nohatá, To nic, Štěstí, Žaluzie, Zřejmě letos nikde nejsou kytky, Ten vůz už jel, Řeka lásky a Lásko.
Potom dostal príležitosť hosť koncertu Petr Němec, aby zaspieval piesne Oči, Michael se svou čepicí, Černej pán a Mustang Sally. Veľmi sa mu pozdávala spolupráca s divákmi, ktorí tlieskali do rytmu podľa jeho pokynu.
V druhej časti pridala Lady Soul ďalšie známe piesne, postupne Večerem zhýčkaná, Muž č.1, S tebou, Dnes plač, Markétka, Skořápky ořechů a Kůň bílý z repertoáru poľskej speváckej hviezdy Maryly Rodowicz.
Bez prídavku nemohla z Handball arény odísť ani pani Rottrová. Do úplného záveru koncertu, ktorý pokojne možno nazvať aj Best Of, vybrala hit Lásko voníš deštěm, z originálu She's Gone od skupiny Black Sabbath z roku 1976. Už vo štvrtok 8. apríla budú speváčke tlieskať na koncerte v Poprade.
Ostravská rodáčka, speváčka, skladateľka a textárka Marie Rottrová vyrástla v hudobníckej rodine, otec bol varhaníkom, matka speváčkou. Po maturite sa zúčastnila talentovej súťaže v Ostrave (1960), kde skočila na štvrtom mieste. Dostala pozvánku do televízneho programu Poprvé před kamerou, kde zaspievala pieseň Rozmarné stvoření. Od roku 1961 spievala so skupinou Františka Trnku, neskôr s ostravským rozhlasovým orchestrom. Potom to boli skupiny Samuel a Majestic. Od roku 1969 spievala so skupinou Flamingo, ktorá od 70. rokov hrala pod názvom Plameňáci. Jej speváckym partnerom v tej dobe bol Petr Němec.
V roku 1972 vyšla jej prvá sólová LP platňa Marie Rottrová. Spolupracovala s pesničkárom a textárom Jaroslavom Wykrentom. Viaceré jej pesničky sa stali hitmi, medzi nimi Řeka lásky, Lásko, To nic, Lásko voníš deštěm, Markéta, To mám tak ráda, Večerem zhýčkaná či Měli jsme se potkat dřív.
Poctou vydavateľstva Supraphon k 70. narodeninám speváčky bolo v októbri 2011 vydanie albumovej kolekcie Marie Rottrová / Co mám to dám. Tá obsahuje 17 albumov z jej speváckej dráhy vrátane posledného štúdiového albumu Stopy a naviac DVD Tisíc tváří lásky. Na svojom konte má tri desiatky štúdiových albumov a kompilácií, V októbri 2021 vyšla vinylová LP platňa Lady Soul 14 x / 1970 – 2021. V roku 2024 bola ocenená medailou Za zásluhy I. stupňa v oblasti umenia.
Príjemný hudobný večer začal už spomínaný big band s orchestrálnou verziou slávneho hitu americkej skupiny Chicago 25 or 6 to 4, potom už prišla na pódium Lady Soul, ako speváčku volajú. Rozbalila sériu známych songov, pri ktorých neostalo publikum chladné. Postupne ponúkla hity Střapatá, nohatá, To nic, Štěstí, Žaluzie, Zřejmě letos nikde nejsou kytky, Ten vůz už jel, Řeka lásky a Lásko.
Potom dostal príležitosť hosť koncertu Petr Němec, aby zaspieval piesne Oči, Michael se svou čepicí, Černej pán a Mustang Sally. Veľmi sa mu pozdávala spolupráca s divákmi, ktorí tlieskali do rytmu podľa jeho pokynu.
V druhej časti pridala Lady Soul ďalšie známe piesne, postupne Večerem zhýčkaná, Muž č.1, S tebou, Dnes plač, Markétka, Skořápky ořechů a Kůň bílý z repertoáru poľskej speváckej hviezdy Maryly Rodowicz.
Bez prídavku nemohla z Handball arény odísť ani pani Rottrová. Do úplného záveru koncertu, ktorý pokojne možno nazvať aj Best Of, vybrala hit Lásko voníš deštěm, z originálu She's Gone od skupiny Black Sabbath z roku 1976. Už vo štvrtok 8. apríla budú speváčke tlieskať na koncerte v Poprade.
Ostravská rodáčka, speváčka, skladateľka a textárka Marie Rottrová vyrástla v hudobníckej rodine, otec bol varhaníkom, matka speváčkou. Po maturite sa zúčastnila talentovej súťaže v Ostrave (1960), kde skočila na štvrtom mieste. Dostala pozvánku do televízneho programu Poprvé před kamerou, kde zaspievala pieseň Rozmarné stvoření. Od roku 1961 spievala so skupinou Františka Trnku, neskôr s ostravským rozhlasovým orchestrom. Potom to boli skupiny Samuel a Majestic. Od roku 1969 spievala so skupinou Flamingo, ktorá od 70. rokov hrala pod názvom Plameňáci. Jej speváckym partnerom v tej dobe bol Petr Němec.
V roku 1972 vyšla jej prvá sólová LP platňa Marie Rottrová. Spolupracovala s pesničkárom a textárom Jaroslavom Wykrentom. Viaceré jej pesničky sa stali hitmi, medzi nimi Řeka lásky, Lásko, To nic, Lásko voníš deštěm, Markéta, To mám tak ráda, Večerem zhýčkaná či Měli jsme se potkat dřív.
Poctou vydavateľstva Supraphon k 70. narodeninám speváčky bolo v októbri 2011 vydanie albumovej kolekcie Marie Rottrová / Co mám to dám. Tá obsahuje 17 albumov z jej speváckej dráhy vrátane posledného štúdiového albumu Stopy a naviac DVD Tisíc tváří lásky. Na svojom konte má tri desiatky štúdiových albumov a kompilácií, V októbri 2021 vyšla vinylová LP platňa Lady Soul 14 x / 1970 – 2021. V roku 2024 bola ocenená medailou Za zásluhy I. stupňa v oblasti umenia.