Pri náhlej cievnej mozgovej príhode sa netreba zdržiavať prevozom

Bratislava 2. novembra (TASR) – Pri náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP) sa netreba zdržiavať individuálnym prevozom postihnutého k lekárovi. Je potrebné okamžite kontaktovať tiesňovú linku 155. Pri príležitosti Svetového dňa NCMP (29. 10.) na to poukázala hovorkyňa Operačného strediska zdravotnej záchrannej služby (OS ZZS) Alena Krčová.



"Pri NCMP dochádza k upchatiu alebo k prasknutiu ciev v mozgu, a následne k nedostatočnému okysličeniu a odumieraniu mozgového tkaniva. Pri neposkytnutí včasnej odbornej pomoci patrí k fatálnym následkom ochorenia znížená kvalita života až smrť," priblížila.



Ako ďalej popísala, k príznakom NCMP patrí pokles ústneho kútika alebo očného viečka, neschopnosť usmiať sa, jednostranné oslabenie - pacientovi napríklad vypadne z ruky predmet, ktorý držal. "Overíme si to tak, že ho vyzveme, aby nám celou silou stlačil obe ruky a vtedy vieme posúdiť, či sila v jednej ruke bude viditeľne slabšia," povedala Krčová.



Ďalšími znakmi sú silné bolesti hlavy a závraty, tŕpnutie tváre, končatín alebo polovice tela, porucha mobility a citlivosti a zlá artikulácia. "Práve reč môže byť nezrozumiteľná, bľabotavá, jazyk akoby neposlúchal. Pacient ho nevie vyplaziť vôbec alebo ho vyplazuje do jednej strany. Často vyzerá ako opitý. Neunavujeme ho nútením rozprávať a dohodneme sa, že ja budem dávať jednoduché otázky a on odpovie iba kývnutím hlavy alebo žmurknutím," vysvetlila.



Pri niektorom z uvedených príznakov je potrebné okamžite zavolať na tiesňovú linku 155 a riadiť sa pokynmi operátora. Ak je postihnutý pri vedomí, treba ho uložiť do sedu alebo do polosedu, uvoľniť mu odev okolo krku a pásu, zabezpečiť mu prísun čerstvého vzduchu a upokojovať ho do príchodu záchrannej zdravotnej služby.



Ak je v bezvedomí a dýcha, treba ho uložiť do bočnej stabilizovanej polohy a pravidelne kontrolovať stav vedomia oslovením a dýchania do príchodu záchranárov. Ak nereaguje a nedýcha, je nutné začať s oživovaním, v pomere 30 stlačení hrudníka ku dvom vdychom. Hrudník treba stláčať do hĺbky piatich až šiestich centimetrov s frekvenciou 100 až 120 stlačení za minútu.