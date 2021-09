Pri príležitosti deväťdesiatky Jiřího Suchého vychádza komplet 15CD

Veľké osobnosti divadla Semafor Jiří Šlitr a Jiří Suchý. Foto: FB divadla Semafor

Bratislava 23. septembra (TASR) - Vydavateľstvo Supraphon pripravilo pri príležitosti deväťdesiatky Jiřího Suchého (narodil sa 1. 10. 1931) pre jeho priaznivcov ozajstnú lahôdku. Kolekcia 15CD obsahuje 9 hier z Divadla Semafor, ktorých autormi sú Jiří Suchý a Jiří Šlitr. TASR o tom informovala PR manažérka Adriána Čahojová.Zbierka s názvom Ďáblova dobře placená procházka z Vinohrad nadväzuje na predchádzajúce vydanie deviatich hier Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra z rokov 1959 až 1964 (Zuzana, Jonáš a spol.). Zároveň predstavuje zavŕšenie spoločnej tvorby oboch autorov. Nahrávky pochádzajú z rokov 1965 až 1970, teda z vrcholného obdobia slávy divadla, ktoré zásadne ovplyvnilo kultúrne dianie v Českej republike v druhej polovici 20. storočia.uviedla producentka vydavateľstva Naďa Dvorská.Komplet 15CD Ďáblova dobře placená procházka z Vinohrad obsahuje tieto hry: Dobře placená procházka, Zavinil to bubínek, Zuzana je všude jako doma, Benefice, Ďábel z Vinohrad, Tak co, pane barone, Poslední štace, Jonáš a dr. Matrace a Revizor v šantánu s bonusom desiatich piesní z hry Sekta.Nahrávky v celkovom čase 15 hodín a 40 minút vybral a do kompletu Ďáblova dobře placená procházka z Vinohrad zostavil Lukáš Berný. Titul vychádza 24. septembra 2021 na CD i digitálne.