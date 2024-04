Príďte ochutnať to, čo vás čaká v Palme budúcnosti

Bratislava 25. apríla (OTS) - Priestory pri známom Sile totiž 1. mája ožijú celodenným komunitným podujatím Palma LIVE . Bratislavčania a Bratislavčanky tak budú mať možnosť nielen spoznať aktuálny stav dlho opusteného brownfieldu na Račianskej ulici, ale dozvedia sa aj mnoho detailov o jeho chystanej premene na nové lokálne centrum tejto časti mesta. Partnerom eventu bude susedná Nová Cvernovka, ktorá v rovnaký deň privíta verejnosť počas tradičného Dňa otvorených ateliérov.vysvetľujeBohatá bude ponuka občerstvenia, o ktorú sa v tržnici pod holým nebom postarajú predajcovia a producenti potravín z hlavného mesta a okolia – či už ide o lokálne vína, farmárske špeciality, bylinky, výrobky z maku alebo obľúbený street food. K dispozícii budú aj produkty reprezentujúce to najlepšie zo sveta kávy či kakaa.Návštevníci dostanú i možnosť vstúpiť do Zámočníckej dielne, jednej z pôvodných industriálnych budov, ktorú sa CORWIN rozhodol zachovať a dať jej nový život. Nielen na informácie o nej, ale aj o celom projekte revitalizácie tohto brownfieldu sa budú môcť spýtať priamo expertov a projektových manažérov developera.hovorí. Pre vyznávačov aktívneho životného štýlu môže byť inšpiratívne aj stretnutie s nadšencami cyklistiky, behu a plávania z projektu Trenujeme.sk, no ponuka zaujímavých tém a príbehov bude oveľa širšia. O príjemnú atmosféru sa postará aj živá hudba či atrakcie pre deti.