Priekopník geometrického umenia Alojz Klimo sa narodil pred 100 rokmi

Piešťany/Bratislava 3. augusta (TASR) - Venoval sa maľbe, grafike, ilustráciám, ale aj výrobe hračiek. Je považovaný za jedného z priekopníkov konštruktívno-geometrického umenia na Slovensku. Od narodenia Alojza Klima uplynie v stredu 3. augusta 100 rokov.Alojz Klimo sa narodil 3. augusta 1922 v Piešťanoch. Na Oddelení kreslenia a maľovania Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT, dnes STU) v Bratislave študoval v rokoch 1941 - 1945. Nasledujúce tri roky pokračoval v štúdiu na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe. Ešte v roku 1945 sa stal členom Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta.Po návrate z Prahy sa usadil v Bratislave, kde žil a tvoril až do svojej smrti. Zapojil sa do činnosti Klubu konkretistov, založeného v roku 1967, ktorého aktivity prerušil zákaz v období normalizácie. K obnoveniu klubu pod názvom Klub konkretistov II došlo v 90. rokoch 20. storočia.Počas tvorivého života si budoval vlastný výtvarný jazyk. Jeho ranná tvorba bola ovplyvnená expresionizmom, zobrazoval civilné mestské témy, ktoré začiatkom 60. rokov minulého storočia abstrahoval a redukoval do geometrických tvarov. Výrazne sa to prejavilo v dielach Križovatky (1969), Mestá (1970) či Okná (1970).Maľbu formoval do geometrickej kompozičnej osnovy. Jej základom sa stal systém vertikál a horizontál, ktoré vytvárajú sieť pravouhlých, väčšinou štvorcových polí rôznej veľkosti. Špecifikom jeho prejavu bola kombinácia výrazových možností farby a geometrickej obrazovej štruktúry. Abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línii zostal verný aj v časoch spoločenskej nepriazne počas minulého režimu.Od konca 60. rokov minulého storočia vytváral aj objekty, monumentálne kompozície z dreva, skla, kovu, plastov a keramiky, spájal priestor a čas v optických a kinetických objektoch. Pre svetovú výstavu Expo v Osake v roku 1970 vytvoril objekt Hra. Venoval sa aj knižnej ilustrácii, pričom sa výtvarne podieľal na 60 knihách, prevažne venovaných deťom a mládeži.Za svoju tvorbu získal viacero domácich i zahraničných ocenení, napríklad Cenu Martina Benku za celoživotnú maliarsku tvorbu (1994). V roku 1995 vyšla knižná monografia o jeho diele.Alojz Klimo, originálny a všestranný výtvarník, zomrel 12. októbra 2000 v Bratislave.