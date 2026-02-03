< sekcia Magazín
Priekopník rokenrolovej fotografie Jim Marshall by mal 90 rokov
Bol tiež oficiálnym fotografom na poslednom platenom koncerte The Beatles na štadióne Candlestick Park (1966) a hlavným fotografom festivalu Woodstock (1969).
Autor TASR
Bratislava/New York 3. februára (TASR) - Pred jeho objektív sa v 60. a 70. rokoch dostávali vedúce osobnosti svetovej rockovej i jazzovej scény. Svoje prevažne čiernobiele zábery vytváral vďaka tomu, že si dokázal získať dôveru hudobníkov a mohol ich tak snímať z bezprostrednej blízkosti na pódiu aj v zákulisí. V utorok 3. februára uplynie 90 rokov od narodenia amerického fotografa a fotoreportéra Jima Marshalla.
Hudobné vydavateľstvá Atlantic a Columbia si ho najali, aby fotografoval ich umelcov. Jeho snímky sa objavili na obaloch mnohých albumov, ako aj v časopise Rolling Stone. Fotografoval Jimiho Hendrixa, ako podpaľuje svoju elektrickú gitaru na Monterey International Pop Festival (1967) a snímal Johnnyho Casha počas vystúpenia vo väznici San Quentin (1969).
Bol tiež oficiálnym fotografom na poslednom platenom koncerte The Beatles na štadióne Candlestick Park (1966) a hlavným fotografom festivalu Woodstock (1969). Dokumentoval však aj každodenný život v uliciach amerických miest.
James Joseph Marshall sa narodil 3. februára 1936 v Chicagu asýrskym rodičom z Iránu. Rodina sa následne presťahovala do kalifornského San Francisca, kde Marshall strávil takmer celý život. Počas štúdia na strednej škole si kúpil svoj prvý fotoaparát a začal dokumentovať umeleckú scénu v San Franciscu. Po niekoľkých rokoch služby vo Vzdušných silách Spojených štátov (USAF) sa na dva roky presťahoval do New Yorku.
Na svojich snímkach zvečňoval najmä hviezdy rokenrolu - okrem už spomenutých to boli The Rolling Stones, Led Zeppelin, The Who, The Allman Brothers Band, Grateful Dead, Jefferson Airplane, Buffalo Springfield, Cream, Santana, Bob Dylan, Janis Joplin, Jim Morrison alebo Peter Frampton.
Fotografoval aj jazzových hudobníkov (Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis, Louis Armstrong, Duke Ellington, Wes Montgomery) či bluesmanov (B. B. King, Muddy Waters). Nerád nosil so sebou veľa technického vybavenia. Často sa preto spoliehal len na malý fotoaparát značky Leica a prirodzené svetlo.
Samotný Marshall žil svojským, „rokenrolovým“ životom. Bol milovníkom áut, zbraní, alkoholu a drog. Nikdy sa neoženil a ani nemal deti. Zomrel 24. marca 2010 ako 74-ročný v manhattanskom hoteli. V roku 2014 mu posmrtne udelili špeciálne čestné ocenenie Grammy Trustees Award. Žiadny iný fotograf sa nikdy predtým ani potom nedočkal tejto pocty. V roku 2019 mal premiéru celovečerný dokumentárny film „Show Me the Picture: The Story of Jim Marshall“, ktorý mapuje jeho kariéru.
