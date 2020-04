Prieskum: Budúcnosť najviac ovplyvnia konflikty, podnebie a zdravie

New York 21. apríla (TASR) - Klimatické zmeny, kvalita životného prostredia, hrozba konfliktov a zdravotné riziká sú podľa najnovšieho prieskumu Organizácie Spojených národov (OSN) faktormi, ktoré najviac ovplyvnia budúcnosť.



Otázka zdravia začala výrazne rezonovať začiatkom marca, keď sa vo svete rozšírila koronavírusová pandémia, vyplýva z prieskumu, výsledky ktorého OSN zverejnila v noci na utorok, informuje tlačová agentúra DPA.



Údaje zozbierané zo 186 krajín sveta počas prvých troch mesiacov tohto roka sú súčasťou iniciatívy pri príležitosti 75. výročia vzniku OSN so sídlom v New Yorku.



Takmer všetci respondenti - 95 percent - sa zhodli, že krajiny musia riešiť globálne problémy spoločne, čo podčiarkla aj momentálna kríza spojená so smrteľnou pandémiou COVID-19. Prieskum s názvom UN75 bude pokračovať v priebehu celého roka a poskytne ľuďom príležitosť sformulovať globálne priority.



Medzi nápadmi na zlepšenie medzinárodnej spolupráce figuruje okrem iného budovanie partnerstva s občianskou spoločnosťou a súkromnými firmami, ako aj širšie zahrnutie žien, mládeže, domorodého obyvateľstva a zraniteľných skupín do rozhodovacieho procesu.



Prieskum podľa DPA ukázal, že hlavnými prioritami pre budúcnosť sú environmentálna ochrana, zabezpečenie ľudských práv, menej konfliktov, rovnocenný prístup k základným službám a nulová úroveň diskriminácie.