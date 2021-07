Prieskum: Na sociálnych sieťach trávia Slováci denne až tri hodiny

Bratislava 1. júla (TASR) – Na sociálnych sieťach trávia Slováci denne až tri hodiny. Populárne sú nie len u mladých, ale čoraz častejšie aj u seniorov. Len dve percentá ľudí nepoužívajú sociálne siete vôbec. Vyplýva z prieskumu AMI Digital Index, ktorý mapuje trendy v používaní sociálnych sietí u používateľov internetu a dôveru v médiá na Slovensku.



Prieskum ukázal, že 87 percent Slovákov používa sociálne siete denne a v priemere na nich strávia 183 minút. Pri štvrtine populácie dokonca ide o viac ako štyri hodiny denne. Slováci vedú aj v porovnaní s Českom. Tam je priemerná doba o 30 minút kratšia, a to 2,5 hodiny denne.



Sociálne siete si podľa prieskumu každý deň prezerá 97 percent mladých vo veku 15 až 29 rokov. U starších ľudí nad 60 rokov je to o niečo menej, a to 74 percent. Vyše dve hodiny na sieťach strávi o 14 percent žien viac ako mužov. Väčšina ľudí využíva sociálne siete na kontakt s priateľmi, až potom na zábavu či vyhľadávanie informácií. Na sociálnych sieťach sú najviac sledované fotografie, za nimi nasledujú textové príspevky či krátke videá do jednej minúty.



Prieskum taktiež zisťoval, ktorým typom médií Slováci najviac dôverujú. Na prvom mieste skončil rozhlas, ktorý má takmer dvojnásobnú dôveru v porovnaní s televíziou a viac než trojnásobnú oproti tlači. Weby a sociálne siete skončili najhoršie. Medzi ich používateľmi je viac tých, ktorí im neveria ako tých, ktorí im veria.



Prieskum pre AMI Communications Slovakia realizovala agentúra STEM/MARK na vzorke 1010 respondentov starších ako 15 rokov, formou internetového dotazníka, v období 17. až 25. mája 2021.