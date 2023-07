Príjemná zábava na TOPfeste bola aj druhý deň, dominovali Mirai

Nové Mesto nad Váhom 2. júla (TASR) - Výborná atmosféra vládla v prírodnom areáli Zelená voda v Novom Meste nad Váhom aj druhý deň (1. 7.) jubilejného 20. ročníka hudobného festivalu TOPfest, ktorý už pár hodín patrí k minulosti. Opäť znel pop, rock, hardrock aj metal.



K skúseným "harcovníkom" na slovenskej scéne patrí žilinská skupina AYA. Kvinteto na čele so spevákom Borisom Lettrichom je na scéne od roku 1992, v septembri minulého roka odohralo na Mariánskom námestí v Žiline narodeninový koncert so žilinským Štátnym komorným orchestrom AYA 30 rokov & ŠKO Žilina. Na Zelenej vode ponúkli skladby O tebe, Len to prosím nerieš, S tebou život má chuť, Pondelok prespím či Lietaj, dýchaj, buď, na záver ponúkli svoj najväčší hit Malý princ.



"Vychutnali sme si výbornú festivalovú atmosféru, máme dobré leto a v pláne dosť koncertov, aby sme mohli posplácať úvery. V týchto dňoch mixujeme a striháme náš výročný koncert, chcem ho vydať na CD," povedal pre TASR Lettrich.



Viacnásobným hosťom na festivale bola pražská skupina Alkehol. Tú založili gitaristi Petr Buneš a Ota Hereš v novembri 1991, v júni 1992 vydali debutový album s názvom Alkehol, dnes majú na konte 20 vydaných platní. Hlavnou témou ich piesní je krčmárska atmosféra, k nej patrili aj skladby Pijeme s láskou, Na zdraví, Pivo dělá hezká těla, Nechte vlajky vlát, Na Slamníku, O chlastu či Buráky. Ich vystúpenie malo v hľadisku veľmi dobrý ohlas.



Z pohľadu fanúšika to vyzerá tak, že ich hlavná téma je nevyčerpateľná. "Zo začiatku sme si mysleli, že sa to dá vyčerpať, a dnes, keď myslím, že máme okolo 40 pesničiek o tom, tak dúfajme, že je to ako nekonečná studnica nápadov. Ľudia boli perfektní, počasie dobré, prostredie výborné, takže super," uviedol pre TASR gitarista Hereš.



Na vlne úspechu sa vezie dnes jedna z najúspešnejších českých skupín Mirai. Na scéne je od roku 2014, pochádza z Frýdku-Místku, jej lídrom, spevákom a gitaristom je Mirai Navrátil. Na Slovensku sa chlapcom páči, na prelome apríla a mája odohrali úspešné slovenské turné, všetkých päť koncertov bolo vypredaných. Na Zelenej vode predviedli skutočnú šou, nechýbali ohne, dymy, strieľané konfety či plavba na jahodových člnoch nad hlavami fanúšikov. K tomu známe pesničky Vedle tebe usínám, Pojď, zapomenem, Yesterday, Chci tančit, Volám, Yahoda, Otchi, Když nemůžeš, tak přidej. Kapela vzdala poctu aj slovenskej scéne, keď zahrala známy Haberov hit Je to vo hviezdach.



"Bolo to absolútne prekrásne, určite sa najneskôr budúci rok na jar vrátime. Dnešný večer sme úplne nevedeli, čo čakať, TOPfest je rockovejší. My sme tomu náš playlist jemne prispôsobili, bol trocha rockovejší, tí ľudia boli famózni. Cítil som podporu česko-slovenského bratstva, bolo to pre nás veľmi dobré a budeme tu radi hrať častejšie," doplnil líder.