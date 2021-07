Princ Harry na budúci rok vydá knihu pamätí, píše BBC

LONDÝN 20. júla (TASR) - Britský princ Harry plánuje na budúci rok vydať knihu pamätí, v ktorej sa podelí o chyby a poučenia zo svojho života. Informovala o tom v pondelok na svojej webovej stránke stanica BBC.



"Nepíšem to ako princ, ktorým som sa narodil, ale ako muž, ktorým som sa stal," uviedol Harry, ktorého vyjadrenia sprostredkoval denník The Guardian na svojej webovej stránke. Princ vyjadril vďačnosť za príležitosť podeliť sa o to, čo sa počas svojho života naučil.



Harry knihe pamätí podľa svojich slov plánuje zdieľať svoje vzostupy a pády s "presnosťou a pravdivo" a na jej vydaní sa dohodol s vydavateľstvom Penguin Random House. Penguin Random House dohodu s princom potvrdilo na Twitteri.



Harry - vojvoda zo Sussexu - podľa BBC výnosy z knihy daruje charite. O vydaní knihy nedávno hovoril so svojou rodinou, píše BBC. Harryho hovorca však dodal, že princ neočakáva, že od Buckinghamského Paláca dostane povolenie.



Harry a jeho manželka Meghan Markleová sa minulý rok vzdali svojich kráľovských povinností a odsťahovali sa do USA, kde chcú podľa vlastného vyjadrenia viesť nezávislejší život.