Film Princezná zakliata v čase predstavuje trailer svojho pokračovania

Bratislava 14. novembra (TASR) - Tvorcovia českého filmu Princezná zakliata v čase sprístupnili trailer pokračovania úspešnej fantasy rozprávky. Druhý diel má byť ešte kúzelnejší a výpravnejší. Trailer predstavuje Elišku Křenkovú, Marka Lamboru, Nataliu Germani, Romana Zacha, Simonu Hábu Zmrzlú, Martina Písaříka, Jakuba Ouvína a aj najnovšie posily Vojtu Kotka, Petru Nesvačilovú a Karla Dobrého.



"Celý príbeh je ponorený do dych vyrážajúcich barrandovských lokácií, ktoré vo filme predstavujú magické mesto Ayra," približuje rozprávku pre deti i dospelých distribučná spoločnosť Magic Box Slovakia.



Hlavnou protagonistkou Princeznej zakliatej v čase 2 je alchymistka Amélia v podaní Elišky Křenkovej, na ktorú sa diváci môžu tešiť rovno dvakrát. "V pokračovaní sme nechceli opakovať rovnakú premisu deja ako v prvom diele. Preto sme sa rozhodli dať runu času Amélii, na ktorú má však teraz úplne odlišný účinok. Rozštiepi ju v čase - preto sa vo filme objavuje jej súčasná verzia, ale aj verzia z minulosti. Aj v druhom diele sa teda hráme s časom," vysvetľuje režisér Petr Kubík, ktorý na filme pracoval spoločne s Lukášom Danielom Paříkom a Viktorom Krištofom.



Na ceste za alchymistami a bojom proti zlu bude Améliu okrem jej dvojníčky sprevádzať nielen manželský pár princezná Ellena (Natalia Germani) a princ Ján z Calderona (Marek Lambora), ale novo sa k hereckému ansámblu pripojil vo výraznej úlohe aj herec Vojta Kotek.



Okrem samotnej rozprávky vytvorili Lukáš Daniel Pařík a Peter Kubík v minulom roku i knihu Princezna zakletá v čase: Povídky a svět, ktorá krátkymi príbehmi poodhaľuje minulosť postáv dlho pred udalosťami prvého filmu. Publikácia obsahuje aj podrobný prehľad runových abecied, mapu rozprávkového sveta alebo bestiár. To všetko museli tvorcovia prelínať do pokračovania filmu. "Kniha predstavuje taký most medzi prvým a druhým dielom. Odhaľuje veľa vecí, ktoré v jednotke neboli a na ktorých staviame v dvojke. Dalo nám to možnosť ísť v príbehu skutočne do hĺbky a vytvoriť plnohodnotný fantastický svet a reálne, uveriteľné postavy - hoci zasadené do rozprávkového príbehu," poznamenal Pařík.



Film vstupuje do českých kín v novembri, na Slovensku bude mať premiéru 1. decembra.







Trailer: