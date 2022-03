Pripomíname si Deň učiteľov a 430. výročie narodenia J. A. Komenského

Ján Amos Komenský Foto: TASR/reprodukcia

Nivnice/Bratislava 28. marca (TASR) - Na Slovensku a v Českej republike patrí 28. marec už takmer sedem desaťročí pedagogickým pracovníkom. Československá vláda v roku 1955 rozhodla, že učitelia budú mať svoj sviatok 28. marca. Deň učiteľov sa viaže k výročiu narodenia pokrokového českého mysliteľa Jana Amosa Komenského. Od narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa, teológa a tvorcu novej pedagogiky Jana Amosa Komenského uplynie v pondelok 28. marca 430 rokov.Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) vyhlásila v roku 1994 Svetový deň učiteľov (World Teachers‘ Day) na 5. októbra. Tento deň má pripomínať prijatie Charty učiteľov, ktorá sa považuje za jeden z prvých pokusov zadefinovať postavenie učiteľov a základné princípy v oblasti pedagogiky. Jej signatári ju podpísali 5. októbra 1966 v Paríži. Deň učiteľov, ktorý sa na Slovensku a v Českej republike slávi 28. marca od roku 1955 má teda oveľa dlhšiu tradíciu ako Svetový deň učiteľov.Jan Amos Komenský sa narodil 28. marca 1592. Nie je však priamy dôkaz o mieste jeho narodenia - väčšina svedectiev napovedá, že to bola skôr česká obec Nivnica ako Uhorský Brod.Život Komenského bol odmalička vystavený ťažkým skúškam, ako dvanásťročný osirel a starala sa o neho teta. Už počas prvých školských rokov sa prejavil ako mimoriadne nadaný žiak. Vzdelával sa na latinskej škole v Přerove, v štúdiu pokračoval na nemeckých univerzitách v Herborne a Heidelbergu.Na akademickej pôde sa postupne začali formovať a rozvíjať Komenského filozofické a pedagogické názory, ktoré sa stali základom jeho neskoršieho pedagogického realizmu. Po návrate do vlasti v roku 1616 sa stal kazateľom cirkvi Jednoty bratskej a zároveň sa začal naplno venovať pedagogicko-vedeckej činnosti.Po bitke na Bielej hore (1620) sa Česko dostalo do rúk Habsburgovcov a Komenský bol nútený skrývať sa pred cisárskymi vojskami. V roku 1628 odišiel do poľského mesta Lešno, kde bol zvolený za biskupa a zakrátko sa stal i zástupcom rektora miestneho gymnázia, čo ešte viac podnietilo jeho záujem o pedagogiku. V rokoch 1627 až 1638 napísal svoje základné dielo Didaktika Magna (Veľká didaktika), ktoré vyšlo v roku 1657. O rok neskôr napísal prvú učebnicu Orbis pictus (Svet v obrazoch, 1658). Ešte pred tým však vydal v roku 1631 najskôr v latinčine a o dva roky neskôr aj vo vlastnom preklade do češtiny učebnicu Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená), ktorou si získal všeobecnú vážnosť a úctu.Jan Amos Komenský v mnohom predstihol svoju dobu - presadzoval povinnú školskú dochádzku pre každé dieťa bez ohľadu na jeho intelekt alebo sociálne pomery. Vypracoval systém pedagogiky, pričom školy sa mali podľa neho zmeniť na "officiny humanitatis", teda dielne ľudskosti.Ako prvý určil školský rok a vyučovacie hodiny. Rozdelil čas v škole na prácu a odpočinok, zaviedol do života žiaka poriadok. Navrhol postup učenia hrou, ktorý robil z učenia zábavu a nie drinu a ubíjajúce bifľovanie.Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre všetky deti, bez ohľadu na sociálne pomery dieťaťa či jeho intelekt. Vypracoval systém pedagogiky ako vedy. Komenský je považovaný za zakladateľa modernej pedagogiky a vďaka prínosu do vzdelávania sa mu po stáročia hovorí "učiteľ národov".Jan Amos Komenský, ktorý sa svojím dielom a činnosťou zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky, zomrel 15. novembra 1670 v Amsterdame, kde strávil posledných 14 rokov života. V Holandsku je aj pochovaný, v mestečku Naarden, kde má Komenský múzeum (Comenius Museum).