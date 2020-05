Pripomíname si Medzinárodný deň mierových síl OSN

New York 29. mája (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo si každoročne 29. mája pripomína deň mierových síl OSN. Hoci sa pripomína len od roku 2003, vojaci, policajti, ako aj civilní experti pomáhajú pod modrou vlajkou OSN udržiavať mier na celom svete už 72 rokov.



Najstaršou mierovou operáciou OSN sa stala od roku 1948 misia UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation) v regióne Blízkeho východu. V súčasnosti vykonáva pozorovateľskú činnosť na hraniciach Libanonu, Egypta, Sýrie a Jordánska s Izraelom.



Počas uplynulých viac ako 70 rokov schválila Bezpečnostná rada OSN 59 mierových operácií, v ktorých slúžili stovky tisíc vojakov a desiatky tisíc policajtov i civilných expertov z viac ako 120 krajín sveta. V súčasnosti pôsobí v 16 mierových misiách pod vlajkou OSN takmer 100.000 príslušníkov mierových síl OSN zo 124 krajín vrátane Slovenska.



Slovenská republika vysiela od svojho vzniku v roku 1993 vojakov s cieľom podporiť mier pod záštitou rôznych medzinárodných organizácií, ako je Organizácia spojených národov (OSN), Severoatlantická aliancia (NATO), Európska únia (EÚ) alebo Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).



Po prvý raz sa slovenskí vojaci zapojili do mierovej misie OSN v rokoch 1993 - 1996 v bývalej Juhoslávii v rámci misie UNPROFOR. Príslušníci Ženijného práporu v Seredi zabezpečovali podporu medzinárodných jednotiek na území Chorvátska a Bosny a Hercegoviny v oblasti odmínovania, opráv komunikácií, stavby a obnovy mostov. Zároveň pomáhali miestnemu obyvateľstvu pri obnove zničenej infraštruktúry. Počas tohto obdobia postavili 37 mostov, upravili 631 kilometrov ciest, zlikvidovali viac ako 30 ton munície rôzneho druhu a na prítomnosť mín preverili 363 km ciest a plochu s rozlohou takmer dva milióny metrov štvorcových.



"Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu vystriedalo už viac ako 15.500 slovenských vojakov. Pri plnení úloh počas mierových misií prišlo o život 51 profesionálnych vojakov. V súčasnosti pôsobí v misiách a operáciách medzinárodného krízového manažmentu 463 príslušníkov Ozbrojených síl SR," spresnila pre TASR hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková.



Aktuálne pôsobia slovenskí vojaci v rámci dvoch misií OSN, a síce v rámci misie UNFICYP na Cypre a v pozorovateľskej misii UNTSO v Izraeli a v Sýrii. Okrem toho sa zúčastňujú na dvoch operáciách pod velením NATO – operácia Resolute Support v Afganistane a v rámci veliteľstva NATO v Bosne a Hercegovine, ako aj na dvoch operáciách pod velením EÚ - EUFOR ALTHEA v Bosne a Hercegovine a na misii EUMM v Gruzínsku.



"Od prvého nasadenia slovenských vojakov do misií pod hlavičkou OSN v rámci samostatnej Slovenskej republiky uplynulo už 27 rokov. Za toto obdobie sa stali stabilnou a uznávanou súčasťou medzinárodných tímov, v ktorých spoločne v modrých baretoch plnili a stále plnia úlohy v prospech mieru a bezpečnosti. Patrí im za to naša úcta a poďakovanie," povedal minister obrany Jaroslav Naď na stretnutí s predstaviteľmi občianskeho združenia UN – VETERAN SLOVAKIA, cieľom ktorého je združovať slovenských občanov, ktorí pôsobili v operáciách medzinárodného krízového manažmentu pod vedením OSN alebo sa bezprostredne podieľali na ich realizácii.