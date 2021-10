Pripomíname si patent na ďalekohľad i narodeniny speváka Stinga

Bratislava 2. októbra (TASR)- Druhý október si pripomíname od roku 2007 ako Medzinárodný deň nenásilia. Uznieslo sa na tom Valné zhromaždenie OSN na počesť narodenia významného mysliteľa a duchovného vodcu Indie MÓHANDÁSA KARAMČANDA (Mahátma) GÁNDHÍHO, ktorý aktívne, ale nenásilne bojoval za nezávislosť od britských kolonizátorov.



Pred 413 rokmi prihlásil holandský optik a vynálezca JOHANNES LIPPERSHEY patent prototypu moderného ďalekohľadu so šošovkami.



Ktovie, ako si kontrolovali zákopy vojaci, ktorí v roku 1621 zvádzali tuhé boje o Bratislavu. Rekonštrukcia týchto udalostí sa odohrá dnes popoludní v Sade Janka Kráľa.



Spisovateľka a dramatička BOŽENA SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA bola prvou ženou, ktorá na Slovensku získala titul národnej umelkyne. Narodila sa pred 154 rokmi. K jej najznámejším dielam patria Ťapákovci, Skon Paľa Ročku či Hrdinovia.



Národnou umelkyňou bola aj spisovateľka MARGITA FIGULI. Dnes uplynie 112 rokov od jej narodenia.



Herečku a režisérku VIERU BÁLINTHOVÚ poznajú tí skôr narodení ako "tetu" čo čítala v rádiu rozprávky. Známa bola aj z rozhlasového seriálu Čo nového, Bielikovci? Bola priekopníčkou rozhlasového herectva na Slovensku. Narodila sa pred 111 rokmi v Martine.



2. októbra oslavuje sedemdesiate narodeniny 17-násobný držiteľ ceny Grammy, anglický spevák, skladateľ, herec, autor, aktivista a filantrop STING, vlastným menom Gordon Matthew Sumner. Bol zakladateľom a lídrom legendárnej skupiny The Police.



V roku 1933 sa narodil populárny český swingový spevák KAREL HÁLA.



O 11 rokov neskôr český televízny a filmový herec ROMAN SKAMENE, ktorý si zahral v divácky úspešných filmoch Bony a klid či Tankový prapor.



Šesťdesiattri rokov sa 2. októbra dožíva bývalá česká profesionálna tenistka JANA NOVOTNÁ, ktorá počas svojej kariéry vyhrala 24 turnajov WTA v dvojhre a 76 turnajov vo štvorhre.



Na športovom poli pred 13 rokmi dosiahli parádny výsledok futbalisti MŠK Žilina. Ako prvý slovenský klub v histórii postúpili do skupinovej fázy Pohára UEFA. V odvete 1. kola hlavnej súťaže zdolali v Sofii domáci tím Levski 1:0.



Dnešnými oslávencami sú aj Levoslavovia. Držitelia tohto mena sú väčšinou "machri" vo svojom odbore. Sú plní životnej sily.