KALEIDOSKOP: Platená PN-ka, narodenie Lennona, jubiluje Feldek

Bratislava 9. októbra (TASR) – Práceneschopnosť, tzv. PN-ka je problém nielen pre zamestnávateľa, ale i zamestnanca, ktorý navyše prichádza o časť mzdy. Prvú platenú PN-ku schválili zákonodarcovia v bývalom Československu v roku 1924. Zákon o poistení zamestnancov pre prípad choroby, invalidity a staroby stanovil povinné platby vo výške päť percent mzdy. Zamestnanci tak mali nárok na nemocenskú v trvaní 52 týždňov od štvrtého dňa choroby.



Sobota 9. október je Svetovým dňom pošty. V roku 1874 podpísali predstavitelia poštových správ z 22 krajín Dohovor o obecnej jednote poštárskej, čím vznikla Všeobecná poštová únia, neskoršia Svetová poštová únia. Slovensko sa k nej pripojilo v roku 1993.



Ľubozvučná slovenčina a hlboký hlas, to je charakteristika recitátora, pedagóga a herca, národného umelca VILIANA ZÁBORSKÉHO, ktorý sa narodil pred 101 rokmi vo Vrábľoch.



Hlas živí aj moderátora a autora kuchárskych kníh MARTINA "PYCA" RAUSCHA, ktorý sa dnes dožíva 44 rokov.



Po bratislavskom rodákovi, vynálezcovi, fyzikovi a matematikovi JÁNOVI ANDREJOVI SEGNEROVI je pomenované vodné koleso, ktoré vynašiel v roku 1750. Neskôr sa stalo základom pre vodné turbíny. Jeho rodný dom na Michalskej ulici je kultúrnou pamiatkou. Narodil sa v ňom 9. októbra pred 317 rokmi.



Pred 224 rokmi sa vo Švajčiarsku narodil podnikateľ PHILIPPE SUCHARD, ktorý založil v roku 1826 svetoznámu továreň na výrobu čokolády.



Stať sa počas života legendou je veľká pocta. Tej sa dožil aj básnik, dramatik, spisovateľ a prekladateľ ĽUBOMÍR FELDEK. Dnes oslavuje 85. narodeniny.



Filmový herec, komik a konferencier VLADIMÍR MENŠÍK bol jedným z najlepších českých hercov. Zahral si vo viac ako 120 filmoch. Snímky Tri oriešky pre Popolušku, Limonádový Joe, Jak utopit doktora Mráčka, Dívka na koštěti či seriál Arabela pozná väčšina dospelej populácie. Skvelý herec a rozprávač sa narodil pred 92 rokmi.



The Beatles vstúpili do histórie ako priekopníci nového hudobného žánru. Hlavný protagonista kapely, spevák, gitarista, hudobný skladateľ, textár a mierový aktivista JOHN LENNON by dnes oslávil 81 rokov.



V kalendári je dnes mužské meno Dionýz. Má grécky pôvod a v preklade znamená "zasvätený bohu Dionýzovi" (gréckemu božstvu vína, úrody a plodnosti). Nositelia tohto výnimočného krstného mena majú predpoklady stať sa úspešnými výskumníkmi, technikmi alebo lekármi. Najznámejším nositeľom tohto mena bol na našom území geológ Dionýz Štúr.