Producent filmu Nepela: Trojan v hlavnej úlohe bola vynikajúca voľba
Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Do kín mieri Nepela, jeden z najočakávanejších slovenských filmov roka. Mapuje úsek zo života krasokorčuliara Ondreja Nepelu, ktorý sa v roku 1972 vracia so zlatou medailou zo Zimných olympijských hier v Sappore, až po jeho odchod do krasokorčuliarskej ľadovej šou Holiday on Ice na Západ v roku 1973.
Nepela na olympiáde v Sappore dosiahol svoj najväčší životný úspech, doma v Československu na neho čaká nielen sláva, ale tiež realita komunistického režimu. „Musí s tým režimom hrať hru, aby mu umožnil odísť za svojím snom,“ povedal pre TASR pred pondelkovou premiérou v Bratislave Ivan Ostrochovský, jeden z producentov životopisnej drámy z obdobia socializmu, ktorá je hraným debutom režiséra a scenáristu Gregora Valentoviča. Sústreďuje sa emocionálny svet najúspešnejšieho slovenského športovca 20. storočia, ku ktorému sa na konci jeho profesionálnej kariéry všetci správajú ako k celebrite, ale citlivý Ondrej túži predovšetkým po úniku z pre neho nepríjemnej zlatej klietky.
Krasokorčuliarsku ikonu majstrovsky stvárňuje český herec Josef Trojan, ktorý režisérovi Gregorovi Valentovičovi vyhovoval nielen typologicky. „Bola to veľmi dobrá voľba, tou plachosťou, ktorú Pepa v sebe má, sa s Nepelom veľmi kryje, bola to vynikajúca voľba,“ poznamenal Ostrochovský.
„Postavy sa snažím veľmi si nepúšťať domov, ale zostal vo mne ten neuveriteľný, nádherný a zároveň boľavý príbeh Ondreja Nepelu, som rád, že som mal možnosť ho spoznať,“ povedal pre TASR Josef Trojan. Potvrdil, že ho zaujal Valentovičov scenár s veľmi intímnym príbehom jednoduchého skromného chalana s obrovským talentom, ktorý hľadá svoju identitu.
„Je to film, ktorý sa rozhodne sústreďuje skôr na vnútro postavy, a nie na pozlátko, ktoré všetci poznáme a ktoré je nespochybniteľné,“ priblížil filmový Nepela. „To, že bol športovec storočia, niečo hovorí, a málo toho vieme o tom, čo Ondrej skutočne prežíval, ako sa ohľadom toho všetkého cítil, čo vlastne riešil počas roku, ktorý vo filme snímame,“ hovorí Josef Trojan, ktorý kvôli postave Nepelu približne pol roka trénoval nielen krasokorčuľovanie, ale učil sa aj slovenčinu.
„Prial by som si, aby sme divákom načrtli jednu stránku človeka, ktorú možno nepoznali, ktorá im dopomôže k tomu, aby videli úspešné životné príbehy, nech už je to ktokoľvek, v komplexnosti, že to nie je len škrupinka, ale pod ňou sa niečo ukrýva, a nie vždy to musí korelovať s úspechom, s tým zlatom,“ dodal Trojan. Nepelovu trénerku Hildu Múdru pôsobivo stvárnila Zuzana Mauréry.
Film Nepela vstúpi do kinodistribúcie 30. októbra.
