Producentka filmu J. Mádla: Zdá sa, že história sa opakuje vo vlnách

Bratislava 5. júna (TASR) - Skutočnými udalosťami sa inšpiroval pri tvorbe filmu Vlny režisér a scenárista Jiří Mádl. Veľkofilm o tom, ako môže kompromitujúca nahrávka zmeniť dejiny a aký vplyv majú na ne jednotlivci, príde do kín v auguste. V stredu ho tvorcovia a herci predstavili na špeciálnej projekcii v Bratislave.



"Po prečítaní scenára mi bolo úplne jasné, že je to veľmi dôležitá téma, o ktorej málo vieme a treba o nej stále hovoriť, aby sa niečo podobné nezopakovalo v budúcnosti," povedala pre TASR Wanda Adamík Hrycová, producentka filmu, ktorého dej sa začína na jeseň roku 1967. "Dnes musím povedať, že mi mráz chodí po chrbte, zdá sa, že história sa opakuje vo vlnách, je až mrazivé ako aktuálny je ten film dnes," dodala k snímke, ktorá divákov zavedie do redakcie medzinárodného života Československého rozhlasu, kde pod vedením Milana Weinera pracujú odvážni novinári, ktorí menili zabehnuté pravidlá. Odhodlanie prinášať nezávislé správy ich dostalo do priameho boja s tajnými službami a pred nečakané rozhodnutia.



Vo filme vystupujú žurnalistické ikony Jiří Dienstbier, Věra Štovíčková či Luboš Dobrovský. Súčasťou ich tímu, ktorý sa pre snahu vysielať slobodné a necenzurované správy ocitá v hľadáčiku tajných služieb, sa stáva mladík Tomáš. V momente, keď sa objaví kompromitujúca nahrávka, ktorej odvysielanie môže zmeniť dejiny, Vlny získavajú parametre špionážneho thrilleru. "My filmári máme veľkú príležitosť pútavým spôsobom zaujať divákov a porozprávať im príbehy, ktoré sú možno pre nich zahalené tajomstvom alebo o nich nevedia vôbec nič. Vlny sú práve takýmto filmom, ktorý na pôde atraktívneho, dynamického a napínavého špionážneho thrilleru rozpráva o veľmi dôležitých hodnotách, dôležitej časti našej histórie, ktorá sa až veľmi nápadne podobá tomu, čo práve žijeme," dodáva Adamík Hrycová.



Hlavnú úlohu Tomáša Havlíka zveril režisér Vojtěchovi Vodochodskému, známemu napríklad z minisérie Iveta, kde stvárnil speváka Petra Sepešiho. Hlavnú ženskú postavu výnimočnej a odvážnej redaktorky Věry Šťovíčkovej dostala Táňa Pauhofová. "Snažila som sa spoznať pani Věru najviac ako sa dalo, mala som obrovské šťastie, že som sa nemusela spoliehať iba na to, čo sa dalo dohľadať či v rozhlase, archívoch, knihách, na internete. Jirka Mádl sa s pani Šťovíčkovou sám stretol niekoľkokrát, evidentne to muselo byť veľmi silné stretnutie, pretože ma zásobil kopou informácií," priznala Pauhofová.







Věra Šťovíčková bola pre autora filmu základným pilierom a otvorila dvere k ostatným postavám. "A odhalila aj niečo, čo nebolo známe. V učebniciach sa to neučí a my s touto takmer zabudnutou informáciou vo filme pracujeme," naznačil Mádl. Na scenári snímky pracoval vyše desať rokov. Prvýkrát Vlny predstaví publiku vo zvláštnom uvedení na 58. ročníku Medzinárodného filmového festivalu Karlove Vary. Slovenská premiéra je naplánovaná na 1. augusta, do českých kín prídu Vlny 15. augusta.