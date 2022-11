Programy RTVS uspeli na televíznom festivale Heart of Europe

Bratislava 21. novembra (TASR) – Programy RTVS uspeli na medzinárodnom televíznom festivale Heart of Europe vo Varšave. Z poľskej metropoly si prvé miesto odniesli Websterovci vo filme a druhé miesta film Jozef Mak a dokument Čiary. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Čačko.



Spresnil, že animovaný koprodukčný film Websterovci vo filme na festivale bodoval v kategórii Deti a mládež. Ocenenie za prvé miesto prevzal za verejnoprávnu televíziu jej dramaturg Oliver Filan, ktorý bol zároveň aj predsedom medzinárodnej poroty. "V porote v kategórii Deti a mládež bolo sedem zástupcov z Česka, Maďarska, Slovinska, Slovenska, Poľska, Ukrajiny a Litvy, pričom každý zástupca, vrátane mňa ako predsedu, mal rovnocenný hlas," komentoval Filan účasť v porote. "Vo všetkých projektoch porotcovia hľadali dušu tvorcov. Veľmi ma teší, že v tejto kategórii vyhrali práve slovenskí Websterovci vo filme. Zároveň som rád, že bolo vidieť, že všetky prihlásené projekty vznikali s veľkou vášňou, čo je nesmierne dôležité, pretože bez vášne nemôže existovať detská tvorba," dodal.



V kategórii Filmová tvorba si druhé miesto odniesol televízny film Jozef Mak a v kategórii Dokument bodovala rovnako na druhej priečke snímka Čiary. Obe ceny prevzala vo Varšave producentka RTVS Zuzana Balkóová, ktorá ako členka medzinárodnej poroty mala možnosť vidieť súťažné filmy. "Viem, že konkurencia bola veľká. O to väčšou cťou bolo pre mňa prevziať ceny, ktoré RTVS získala v konkurencii kvalitných dokumentov a televíznych filmov," zhodnotila.



"Všetky ocenené programy majú vysokú umeleckú hodnotu a som rád, že sa nimi môžeme pýšiť nielen na Slovensku," konštatoval generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.



Do druhého ročníka festivalu Heart of Europe, ktorého organizátorom je Poľská televízia, sa v tomto roku zapojili televízie z 13 krajín. Súťažili na ňom príspevky z Poľska, Bulharska, Chorvátska, Česka, Estónska, Gruzínska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny. Ocenenia sa udeľujú v piatich kategóriách - Hraný film, Hraný seriál, Dokument, Deti a mládež a Digitál. Nominované projekty boli vybrané spomedzi stovky prihlásených. Víťazov vyberala medzinárodná porota zložená z producentov, scenáristov a televíznych expertov zastupujúcich verejnoprávnych vysielateľov z regiónu strednej a východnej Európy. Všetky súťažné diela sú do konca novembra dostupné na webstránke festivalu https://en.heartofeurope.tvp.pl.