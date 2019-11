Projekt Šumné má sprístupniť oblečenie od slovenských dizajnérov

Bratislava 9. novembra (TASR) – V rámci novembrovej kampane Mesiac nenakupovania sa spúšťa projekt Šumné, do ktorého sa môžu zapojiť ľudia z celého Slovenska a podporiť tak vznik prvej Knižnice oblečenia na Slovensku. TASR o tom informovala jedna zo zakladateliek projektu Dominika Horňáková.



Projekt Šumné chce poukázať na to, že priemerný človek nosí podľa prieskumov len 20 percent oblečenia a zvyšných 80 percent ostáva nevyužitých. "Naším hlavným cieľom je eliminovať plytvanie v módnom priemysle a znižovanie jeho dosahu na životné prostredie," povedala Horňáková.



Zároveň projekt poukazuje na to, že módne reťazce vyrábajú oblečenie z nekvalitných materiálov a zamestnanci veľakrát pracujú v neľudských podmienkach, čo má negatívny vplyv nielen na životné prostredie, ale aj na ľudské zdravie, pretože sa používajú rôzne chemikálie, farbivá či toxíny, ktoré sa cez kožu dostávajú do organizmu.



Zámer, s ktorým zakladateľky projektu prišli, je sprístupniť kvalitné oblečenie od slovenských dizajnérov širšej verejnosti formou prenájmu. "Naši zákazníci sa nás často pýtali, či by nám nemohli darovať oblečenie, ktoré s láskou a radosťou kupovali na výnimočnú príležitosť, ale im už nesedí alebo ho z rôznych príčin nemôžu znovu nosiť. Tak vznikol nápad z týchto kúskov vytvoriť Knižnicu oblečenia," vysvetlila spoluzakladateľka Šumné Eva Stančeková.



Záujemcovia budú môcť oblečenie priniesť osobne na zberné miesta, ktoré sú na rôznych miestach po Slovensku alebo zaslať poštou do Šumné. Prinesené oblečenie však musí splniť niekoľko pravidiel. "V skratke by sa dalo povedať, že zbierame oblečenie, ktoré by ste neváhali požičať známemu. Nepoškodené, pekné a čisté," dodala Stančeková. Zberné miesta budú zverejnené na webovej stránke www.sumne.sk.



Mesiac nenakupovania sa uskutočňuje od pondelka 4. novembra do utorka 3. decembra a bol inšpirovaný Medzinárodným dňom nenakupovania, ktorý bude v piatok 29. novembra.