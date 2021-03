Projekt zdravej výživy „Viem, čo zjem“ rozhýbal žiakov základných škôl

Bratislava 31. marca (OTS) - Preto si projekt zdravej výživy „Viem, čo zjem“, ktorý už piaty rok prebieha na základných školách pod taktovkou Nestlé, pripravil pre žiakov súťaž, ktorá ich postavila zo stoličiek a motivovala cvičiť aj doma. Do súťaže sa zapojilo až 155 tried zo 78 škôl z celého Slovenska a opäť ukázali svoju kreativitu, no najmä to, že športovať ich skutočne baví.Nedostatok pohybu a dlhé hodiny sedenia za počítačom môžu spôsobiť problémy s chrbticou. Rozcvička je ideálny spôsob, ako sa ponaťahovať, uvoľniť a dokonca aj odreagovať pri online vyučovaní. Úlohou žiakov v súťaži bolo preto zostaviť si vlastnú rozcvičku a zobraziť ju na plagáte, aby ich každý deň motivovala k pravidelnému pohybu. Do súťaže sa mohli zapojiť školy, ktoré sú súčasťou projektu zdravej výživy „Viem, čo zjem“ alebo si ho zaradili do učebných osnov ako voliteľný predmet.Žiaci opäť popustili uzdu svojej fantázii a ohúrili nielen peknými kresbami či fotografiami, ale najmä originálnymi cvikmi a kreatívnym prevedením. Každá trieda mohla poslať do súťaže jeden súťažný príspevok – fotografiu plagátu, pričom celkovo sa tak zapojilo až 155 tried zo škôl z rôznych kútov Slovenska. Žiaci opäť ukázali, že išli do súťaže naplno, a práve preto bolo nesmierne ťažké vybrať tri najlepšie. Pri hodnotení porota posudzovala kreativitu a originalitu znázornenia a tiež výber cvikov. Na 1. mieste sa umiestnili štvrtáci zo ZŠ s MŠ SNP 412 v Stakčíne, na 2. mieste opäť štvrtáci ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach a 3. miesto obsadili tretiaci zo ZŠ na Karpatskej ulici vo Svidníku. Výhercom poputujú športové potreby do telocvične školy.uviedla, manažérka pre korporátne záležitosti Nestlé Slovensko.Projekt „Viem, čo zjem“ je súčasťou globálneho programu Nestlé pre zdravie detí. Na Slovensku prebieha úspešný 5. ročník a od školského roku 2020/2021 si ho môžu školy zaradiť aj ako voliteľný predmet pre 5. ročníky. V aktuálnom ročníku je zapojených 11 728 žiakov zo 187 základných škôl. Projekt „Viem, čo zjem“ sa realizuje v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia. Učebné materiály k predmetu boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR. Viac informácií je dostupných na internetovej stránke: https://www.viemcozjem.sk/