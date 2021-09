J. Prušinovský predstavil v Bratislave filmovú romancu Chyby

Bratislava 16. septembra (TASR) - Vzťahovú romancu o chybách, ktoré robí každý z nás a ktoré nás dokážu dobehnúť, predstavil vo štvrtok v Bratislave známy český scenárista a režisér Jan Prušinovský (Okresný prebor, Kobry a Užovky, seriály ČT Most!, Trpaslík). Do filmovej novinky s názvom Chyby obsadil neopozerané tváre, v hlavných úlohách sa predstavia Pavla Gajdošíková a Jan Jankovský.



"Na tom filme sa mi páčilo, že je to herecký film a že sa mi podarilo dať dokopy takúto dvojicu, ako je Pavla s Honzom. Ak má ten film nejaké kvality, myslím si, že je to veľa o nich dvoch," uviedol na tlačovej konferencii Prušinovský, držiteľ Českého leva za najlepšiu réžiu a film (Kobry a Užovky) a najlepší televízny seriál (MOST!). V novej snímke prináša príbeh energickej 25-ročnej predavačky Emy, ktorá pracuje v malom meste v supermarkete v stredných Čechách, a 30-ročného pokrývača z neďalekej dediny Tomáša. Jedna nezáväzná noc nečakane prerastie do vzťahu, lásky a spoločného bývania. Ema spravila v minulosti obrovskú chybu a chce sa s ňou Tomášovi zveriť. Toho však jej predchádzajúci život nezaujíma, žijú teraz a tu. Náhodné odhalenie Eminej minulosti však odštartuje sériu udalostí, ktorá dvojici obráti život naruby.



"Asi by som tomu veľmi neveril, keby som sa pozeral na film, kde to hrá Táňa Vilhelmová alebo Petra Hřebíčková, a toho Tomáša by hral Langmajer. Príde mi, že sa kinematografický svet pred niekoľkými rokmi zavrel a v podstate nové tváre a hercov veľmi nevídame, a je veľká škoda, stále vídame rovnakých ľudí, sám som z toho už unavený," komentoval Prušinovský pre TASR rozhodnutie obsadiť do filmu neznámych hercov. Netradičnú love story, v ktorej zohráva dôležitú úlohu schopnosť človeka priznať si, ale hlavne odpustiť nedokonalosti a prehrešky druhého, vybojovať si lásku aj napriek nenávistným prejavom okolia, nakrútil podľa scenára Romana Vojkůvku.







Šancu zahrať si dostala od režiséra aj česká speváčka a šansoniérka Monika Načeva, ktorá stvárňuje postavu Tomášovej matky. "Film sa veľmi páčil aj mojej rodine. Mám deti - 22 a 19 rokov, boli s ním veľmi spokojní a prehlásili, konečne niekto vo filme hrá. Súhlasím s tým, že Pavla a Honza sú výborní herci a dúfam, že teraz budú veľa obsadzovaní," konštatovala Načeva.



V novom česko-slovenskom filme ďalej hrajú Ondřej Kokorský, Jan Kolařík, Eva Hacurová, Marta Dancingerová, Kryštof Rímský a iní, zo slovenských hercov sa diváci na veľkom plátne môžu tešiť na Iva Gogála.