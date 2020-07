Prvá dáma Trumpová oznámila plán obnovy Ružovej záhrady Bieleho domu

Washington 28. júla (TASR) - Prvá dáma Spojených štátov Melania Trumpová v pondelok oznámila plány na obnovu Ružovej záhrady Bieleho Domu. Vzhľad záhrady by sa po renovácii mal priblížiť dizajnu 60. rokov 20. storočia z éry Kennedyovcov, píše agentúra AP.



Financovanie projektu bude hradené zo súkromných darov, oznámil Biely Dom.



Priestory by mali byť vylepšené pre potreby vysielania - napríklad prejavov prezidenta Donalda Trumpa, ktorý za posledné týždne v Ružovej záhrade organizoval tlačové konferencie alebo oznamoval nariadenia v čase koronakrízy.



Plán obnovy zahŕňa vylepšenie infraštruktúry a systému kanalizácie, ako aj vytvorenie lepšieho prostredia pre rastliny a kvety. Trumpová taktiež informovala, že záhrada by mala byť lepšie prispôsobená pre ľudí s telesnými postihnutiami.



"Zachovanie histórie a krásy Bieleho Domu je testamentom záväzku nášho národa, že sa bude o toto územie starať, ako aj našej oddanosti americkým ideálom - že ich budeme ochraňovať pre naše deti, ich deti a nasledujúce generácie," povedala Trumpová.



"Samotný akt výsadby záhrady zahŕňa ťažkú prácu a nádej v možnosť žiarivej budúcnosti," vyjadrila sa prvá dáma USA o naplánovaných zmenách.



Plán obnovy záhrady je jedným zo série renovácií, medzi ktoré patrí zmena Červenej a Modrej izby prezidentského sídla, ako aj vybudovanie tenisového "pavilónu" na Južnom trávniku Bieleho domu.