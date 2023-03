Prvá LP platňa Please Please Me skupiny Beatles oslavuje 60 rokov

Bratislava 26. marca (TASR) – Debutová LP platňa skupiny Beatles má 60 rokov. Aj keď je to na prvé počutie na neuverenie, je to tak. Vinylová dlhohrajúca platňa Please Please Me na etikete EMI Parlophone sa v rebríčku elpéčiek podľa Guiness Book Of British Hit Albums objavila 6. apríla 1963, vystúpila až na prvé miesto a v rebríčku sa udržala 70 týždňov. Pre porovnanie, najslávnejší album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band pobudol v hitparáde 148 týždňov. Každopádne však album Please Please Me naštartoval celosvetový fenomén s názvom Beatlesmánia.



Podľa knihy Complete Beatles Chronicle z pera Marka Lewisohna, ktorú autorizoval producent Beatles George Martin, sú s touto platňou spojené dva dátumy. Tým prvým bol dátum samotného nahrávania. V štúdiu Abbey Road bol ním iba jeden deň 11. februára. Desať piesní nahrali Beatles za trinásť hodín, skončili o 22.30 h. V priebehu dňa mali čaj, mlieko, cigarety a pastelky proti kašľu. Štyri piesne už mali hotové, ktoré vyšli na prvých dvoch singloch. Nahrávali desať skladieb, ktoré tvorili súčasť ich repertoáru a mali ich už naskúšané. Napriek tomu bolo nahrávanie veľmi náročné, George Harrison mal od hrania krvavé brušká prstov, ale vydržal. Producent George Martin spomínal: "Chlapci spievali viac ako 12 hodín, bolo to perfektné nonstop predstavenie. Cmúľali tabletky na podporu hlasiviek a pili mlieko, aby nezachrípli."



Hneď ďalší deň mali dva koncerty v Sheffielde a Oldhame. Tým druhým bol dátum prvého dňa vydania albumu 22. marca na etikete vydavateľstva Parlophone v Londýne. V ďalších dňoch sa album dostal do všetkých obchodov na Britských ostrovoch.



Na prvom albume Please Please Me je celkom 14 skladieb, osem z nich zložili John Lennon a Paul McCartney, sú nimi I Saw Her Standing There, Misery, Ask Me Why, Please Please Me, Love Me Do, P.S. I Love You, Do You Want To Know A Secret a There's A Place. Šesť je prevzatých, všetky od amerických rockerov, a sú nimi Anna (Go To Him), Chains, Boys, Baby It's You, A Taste Of Honey a Twist And Shout.