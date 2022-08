Prvé K Parky od Kauflandu mladých rozhýbali

Bratislava 30. augusta (TASR-OTS) - V Rimavskej Sobote, Košiciach Poľove, Sabinove, Rožňave a v Košiciach Sídlisko Ťahanovce otvorili v lete zástupcovia reťazca a miest nové atraktívne športovo-oddychové areály K Park. Od 25. augusta už verejnosť posiela hlasy mestám a mestským častiam, ktoré sa prihlásili do druhého ročníka projektu.K piatim otvoreným areálom onedlho pribudnú ďalšie dva – v Dolnom Kubíne a Bratislave Devínskej Novej Vsi. K Parky venoval Kaufland siedmim mestám a mestským častiam, ktoré dostali v prvom ročníku od verejnosti najviac hlasov.Foto: KauflandSlávnostné otvorenie K Parkov si návštevníci užili vo veľkom štýle, s kopou pohybu, hudby a zábavy s populárnymi moderátormi, mladými rapermi a dynamickou parkour show. V moderných športovo-oddychových areáloch našli všetko, čo potrebujú k tomu, aby sa spoločne vybláznili a nabili sa energiou z pohybu. Či už pri streetballe, skateovaní, ping pongových zápoleniach, alebo obľúbenom lezení po stene a cvičení na workoutovej konštrukcii.“ vysvetľuje Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko, ako sa zrodila myšlienka konceptu multifunkčných ihrísk.Foto: KauflandPrvý ročník projektu reťazca zaznamenal mimoriadny úspech, ľudia v hlasovaní odovzdali takmer milión hlasov. Do druhého ročníka sa prihlásilo 27 miest a mestských častí z celého Slovenska, ktoré sa tak uchádzajú o športovo-oddychový areál.V termíne od 25. augusta do 5. októbra môže verejnosť opäť hlasovať za ďalšiu víťaznú sedmičku. Každý hlasujúci môže svojmu mestu alebo mestskej časti poslať hlas každý deň. Stačí sa len zaregistrovať na stránke www.kauflandpark.sk . Počet odovzdaných hlasov sa prepočíta na počet obyvateľov, takže možnosti na výhru budú vyrovnané.Viac informácií nájdete na www.kauflandpark.sk