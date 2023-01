Prvé kartové telefónne automaty v SR začali prevádzkovať pred 30 rokmi

Na archívnej snímke telefónny automat. Foto: TASR - M. Borodáčová

Na snímke verejné telefónne automaty v expozícii telefonovania. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 12. januára (TASR) - Jedenásť dní po vzniku samostatnej Slovenskej republiky (SR) si Bratislavčania mohli vyskúšať vtedajšiu technologickú novinku súvisiacu s telefonovaním. Dnes (12. januára) totiž uplynie 30 rokov od momentu ako Slovenské telekomunikácie uviedli do prevádzky prvé kartové telefónne automaty na Slovensku.V ranných hodinách, 12. januára 1993, technici Slovenských telekomunikácií spustili do prevádzky v Bratislave prvých 100 kartových telefónnych automatov. Tie sa rýchlo rozšírili po celom území Slovenska. Dali sa z nich uskutočňovať hovory miestne, medzimestské a medzinárodné s použitím telefónnych kariet. Tie vyrábala francúzska spoločnosť Schlumberger.Prvé telefónne automaty sa na Slovensku resp. v bývalom Československu objavili v polovici 50. rokov minulého storočia. Najväčší záujem o telefonovanie z verejných telefónnych automatov (VTA) nastal v 90. rokoch 20. storočia. Vtedy sa ich počet na Slovensku odhadoval na viac ako 16.000. Po necelých dvoch desaťročiach však nárast používania mobilných telefónov znížil dopyt po telefónnych automatoch.Slovak Telekom preto pristúpil v roku 2013 k znižovaniu ich počtu v uliciach slovenských miest a obcí. Umožnilo mu to rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR z augusta 2012. V roku 2015 bolo na Slovensku už iba 166 VTA. Najviac ich zostalo v Martine - šesť, v Bratislave štyri a v ďalších väčších mestách po tri.uviedol pre TASR hovorca spoločnosti Slovak Telekom Michal Korec.Prvú telefónnu sieť na území dnešného Slovenska spustili do prevádzky 15. júna 1884. Vybudoval ju podnikateľ Karl Kragl a na začiatku mala 12 účastníkov. Koncom roku 1887 mala Kraglova sieť 68 a o šesť rokov neskôr 156 účastníkov. V roku 1891 v Bratislave otvorili prvé dve verejné telefónne hovorne. Medzimestská telefónna sieť začala v fungovať v roku 1893.Druhú mestskú sieť odovzdali do prevádzky v Košiciach. Po Bratislave a Košiciach sa verejné telefóny zavádzali najskôr v rekreačných oblastiach Slovenska, najmä vo Vysokých Tatrách. Do roku 1918 bola postupne telefonizovaná približne sedmina všetkých slovenských miest a obcí.Po druhej svetovej vojne sa v bývalom Československu ukončila úplná telefonizácia krajiny v roku 1953. Poslednou obcou, ktorá sa pripojila na telefónnu sieť bola východoslovenská dedina Krajná Bystrá pri Svidníku.