Prvý československý kozmonaut Vladimír Remek má 75 rokov

V roku 1948 sa narodil Vladimír Remek. Archívna snímka pochádza z roku 1978, kedy letel do kozmu. Foto: TASR archív

Na archívnej snímke výstava fotografií s originálnymi podpismi Vladimíra Remeka a Ivana Bellu. Foto: TASR František Iván

České Budějovice/Bratislava 26. septembra (TASR) - Po Sovietskom zväze a Spojených štátoch amerických sa stal občanom iba tretej krajiny, ktorý sa pozrel na Zem z kozmu. Bol prvým Európanom, ktorý vstúpil do vesmíru, bol prvým československým a je doteraz jediným českým kozmonautom a stal sa členom prvej medzinárodnej vesmírnej posádky.To sú niektoré z prvenstiev Vladimíra Remka, ktorý oslávi v utorok 26. septembra 75 rokov.uviedol pre TASR Vladimír Remek.Narodil sa 26. septembra 1948 v Českých Budějoviciach. Pochádzal z československej rodiny - otec bol Slovák, vojenský pilot, matka Češka.V roku 1970 absolvoval Vyššie letecké učilište v Košiciach. O dva roky nato začal študovať na Vojenskej leteckej akadémii J. A. Gagarina v Monine pri Moskve, ktorú ukončil v roku 1976.Ako vojak z povolania slúžil Vladimír Remek v armáde takmer 30 rokov. Do civilu odišiel na vlastnú žiadosť v roku 1995 v hodnosti plukovníka. V nasledujúcich rokoch pracovne zamieril do Ruska, najskôr zastupoval spoločnosti ČZ Strakonice a ČZ-Turbo-GAZ a neskôr pôsobil ako obchodný radca na českom veľvyslanectve v Moskve.V júni 2004 bol zvolený do Európskeho parlamentu (EP) ako nestraník na kandidátke Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM). Získal 85.272 hlasov voličov, čo bol štvrtý najvyšší počet spomedzi 24 českých poslancov, ktorí sa dostali do EP. Vo voľbách do EP v júni 2009 svoj mandát obhájil a poslancom europarlamentu bol do 15. decembra 2013.Od 16. januára 2014 začal pôsobiť ako veľvyslanec Českej republiky v Ruskej federácii. Na tomto poste bol do konca januára 2018. V súčasnosti, ako sám hovorí, je "dôchodca na plný úväzok".Históriu svojej cesty do vesmíru začal Vladimír Remek písať v roku 1976, keď sa desiatky československých pilotov podrobili náročným testom zdravotnej spôsobilosti.K bránam kozmickej lode sa napokon dostali iba dvaja - Vladimír Remek a Oldřich Pelčák. Pre nich sa začal v decembri 1976 v Stredisku prípravy kozmonautov J. A. Gagarina vo Hviezdnom mestečku pri Moskve intenzívny výcvik, ktorý vyvrcholil koncom februára 1978. Po 15-mesačnom tvrdom výcviku dvoch posádok - Vladimír Remek sa pripravoval spolu s Alexejom Gubarevom a Pelčák s Nikolajom Rukavišnikovom - padol len niekoľko dní pred štartom verdikt, že do kozmu poletí Remek s Gubarevom.Na sovietskej kozmickej lodi Sojuz 28 vzlietol do vesmíru v tom čase 29-ročný Vladimír Remek z kozmodrómu Bajkonur 2. marca 1978 ako člen prvej medzinárodnej posádky v rámci programu Interkozmos. Veliteľom letu bol Alexej Gubarev. Pracovali na palube orbitálneho komplexu Saľut 6 spolu s jeho základnou posádkou, ktorú tvorili Jurij Romanenko a Georgij Grečko.Zmenil sa pohľad Vladimíra Remeka na život, keď sa pred 45 rokmi pozeral na Zem takmer osem dní z vesmírnych výšav?dodal Vladimír Remek.Na Zem sa vrátil 10. marca 1978 po 190 hodinách a 18 minútach strávených vo vesmíre. Vladimír Remek - už ako prvý československý kozmonaut - pricestoval prvýkrát na Slovensko 2. mája 1978, kde ho všade vítali tisícky ľudí., povedal pre TASR Vladimír Remek.