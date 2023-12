Prvý december patrí aj Svetovému dňu boja proti AIDS

Ženeva/Bratislava 1. decembra (TASR) - Hlavným zameraním Svetového dňa boja proti AIDS, ktorý sa pripomína 1. decembra, je informovať verejnosť o spôsoboch šírenia vírusu imunitnej nedostatočnosti človeka (HIV), ale tiež o ochrane pred nákazou a podpore prevencie. Vírus HIV vyvoláva syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti - chorobu známu ako AIDS. Koncepcia tohto svetového dňa vznikla v roku 1988 na svetovom summite ministrov zdravotníctva o programoch prevencie AIDS.



Retrovírus HIV útočí na bunky imunitného systému. V prvých štádiách infekcie sa symptómy neprejavia, vývoj infekcie však oslabuje imunitný systém, v dôsledku čoho je človek náchylnejší na rôzne infekčné choroby.



Motto tohtoročného Svetového dňa boja proti AIDS podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) znie: "Nechajte viesť komunity (Let communities lead)". Má poukázať na zásadný vplyv komunít pri vytváraní postojov či osvety v súvislosti s vírusom HIV a choroby AIDS. Tohtoročná kampaň ma zvýšiť aj povedomie o výzvach, ktoré zostávajú na dosiahnutie cieľa, ktorým je eliminovať AIDS do roku 2030.



Vírus HIV stále patrí k hlavným celosvetovým problémom verejného zdravia a doposiaľ si podľa WHO vyžiadal viac ako 40 miliónov obetí. Na konci roku 2022 žilo približne 39 miliónov ľudí s vírusom HIV, z ktorých dve tretiny pochádzajú z afrického regiónu. Za minulý rok zomrelo v dôsledku AIDS viac ako 600.000 a 1,3 milióna ľudí sa nakazilo vírusom HIV.



Podľa WHO a Spoločného programu OSN pre HIV/AIDS (UNAIDS) by do roku 2025 malo mať 95 percent všetkých ľudí postihnutých vírusom HIV stanovenú diagnózu a 95 percentám z nich by mala byť poskytnutá účinná antivírusová (ART) liečba. Počet ľudí na ART liečbe celosvetovo vzrástol a v roku 2022 dosiahol 29,8 milióna. Približne 9,2 milióna ľudí však stále vynecháva liečbu, vrátane 660.000 detí s HIV.







Zdroje: https://www.who.int/campaigns/world-aids-day/world-aids-day-2023; https://unaids.org/