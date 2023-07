Prvý deň na Cibula Feste prekonal očakávania

Bratislava 22. júla (TASR) – Horné Záhorie žije tento víkend hudbou. Na letisku v Holíči začal v piatok popoludní (21. 7.) 14. ročník najväčšieho česko – slovenského multižánrového festivalu Cibula Fest 2023. Program troch festivalových dní je nabitý zvučnými menami skupín a spevákov z oboch strán rieky Moravy. Prognóza počasia predpovedala na piatok dážď, ten však neprišiel a o to viac pozdvihol náladu fanúšikov.



Po troch týždňoch sa na Slovensko vrátila v súčasnosti jedna z najúspešnejších českých skupín Mirai, keď absolvovali vystúpenie na Top feste v Novom Meste nad Váhom. Štvorica mladých muzikantov z Frýdku – Místku odohrala na prelome apríla a mája úspešné slovenské turné. Pohoda a špičková zábava sa z pódia preniesla aj do mnohotisícového zástupu fanúšikov. Prispeli k tomu dnes už aj na Slovensku známe songy Tenkrát, Vedle tebe usínám, Yahoda, Yesterday či Když nemůžeš tak přidej. Kapela vzdala poctu aj slovenskej hudobnej scéne, keď zahrala známy Haberov hit Je to vo hviezdach, čo malo mimoriadny ohlas aj medzi fanúšikmi a hlavne fanúšičkami. K úspechu prispela aj autogramiáda a fotografiáda členov kapely pred samotným vystúpením.



"Mám veľkú radosť, keď to porovnávam s minulým rokom, bolo to o kúsok lepšie aj s odozvou ľudí, zase spievali o kúsok viac, milujeme to a tešíme sa. Leto bolo zatiaľ veľmi krásne, milujeme festivaly a troche sa utrhneme z reťaze. Myslím že budeme musieť trochu pribrzdiť druhú polovicu leta a potom sa začať chystať na Aréna Tour 2023, ktoré odohráme na jeseň," povedal pre TASR líder Mirai Navrátil.



K absolútnej špičke českej rockovej hudby patrí skupina Kabát. Na hudobnej scéne sú od roku 1983 a o ich popularite svedčí aj dvanásť získaných zlatých slávikov a rovnako dvanásť vydaných albumov, ten najnovší El Presidento je z októbra 2022. Kde príde Kabát, tam to žije a platilo to aj na letisku v Holíči. Fanúšikovia poznajú ich piesne aj ich texty. Do playlistu zaradili skladby Banditi di Praga, Dole v dole, Bára, Malá dáma, Starej bar, Western Boogie, GO Satane GO, Bruce Willis, Šaman, Žízeň, Burlaci či Pohoda, na záver Moderní děvče, s ktorou končí skupina koncerty už niekoľko rokov.



K dlhoročným stáliciam domácej scény patrí skupina Horkýže Slíže. V roku 1997 vydali prvý album, z ktorého je aj skladba Maštaľ, ktorou začali. Ďalšími boli Logická hádanka, A ja sprostá, Motorkárska, Líza a Wendy, L. a G. song, Emanuel Bacigala, Vlak či Silný refrén. Fanúšikovia reagovali na každú z nich.



Slíže sú známe aj tým, že usporadúvajú vlastný festival Slížovica. "Máme všetko zajednané, vyfinancované, vyplatené. Vždy to robíme tak, že z minulého roka si nechávame peniaze na budúci rok, takže my keď začíname festival tohto roku, sme zahojení, vybavovanie povolení a súhlasov máme za sebou a už sa len tešíme na samotný festival," uviedol pre TASR Marek Viršík.