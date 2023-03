Prvý prezident Texasu Sam Houston sa narodil pred 230 rokmi

Rockbridge County/Bratislava 2. marca (TASR) - Patril medzi kľúčové osobnosti boja za nezávislosť Texasu od Mexika, jeho meno nesie Houston - najväčšie texaské mesto a štvrté najväčšie mesto v USA. Od narodenia prvého texaského prezidenta Sama Houstona, amerického štátnika, politika a generála, uplynie vo štvrtok 2. marca 230 rokov.



Sam Houston, celým menom Samuel Houston, sa narodil 2. marca 1793 v Rockbridge County v štáte Virgínia ležiacom na východe USA. Po smrti otca, vojnového veterána, sa rodina v roku 1806 presťahovala do amerického štátu Tennessee. V roku 1809 utiekol z domu a takmer tri roky žil medzi indiánmi z kmeňa Čerokézov (Cherokee), naučil sa aj ich jazyk.



Neskôr pokračoval v otcových šľapajach a stal sa členom regimentu v Britsko-americkej vojne, známej aj ako druhej vojne za nezávislosť (1812 - 1815). Za svoje odvážne činy si Sam Houston vyslúžil obdiv samotného amerického prezidenta Andrewa Jacksona. Na jeho odporúčanie sa vrátil do Tennessee, kde bol právnikom, kongresmanom, senátorom a v rokoch 1827 - 1829 guvernérom Tennessee.



V decembri 1832 sa presťahoval do Texasu, pôvodne odľahlej a málo osídlenej časti Mexika. Už nasledujúci rok sa zúčastnil na zasadaní Texaského konventu, na ktorom prijali žiadosť o pripojenie Texasu k Spojeným štátom. Sam Houston, ktorý sa stal v novembri 1835 generálom texaskej armády, bol rozhodným zástancom pripojenia k Únii.



Jedna z najvýznamnejších bitiek Texaskej revolúcie sa odohrala od 23. februára do 6. marca 1836 v Alame. Hoci generál Antonio López de Santa Anna, ktorý stál na čele niekoľko tisícovej mexickej armády, odpor približne dvoch stoviek amerických osadníkov kruto porazil, práve počas tejto bitky vyhlásil Texas 2. marca 1836 nezávislosť. Alamo sa stalo pre Američanov symbolom heroického odporu.



Vzápätí po krviprelievaní v bitke o pevnosť Alamo začal Sam Houston organizovať texaských dobrovoľníkov. Už koncom nasledujúceho mesiaca, 21. apríla 1836 sa im podarilo dosiahnuť rozhodujúce víťazstvo nad mexickou armádou v bitke pri San Jacinte. Generál Santa Anna bol zajatý a Mexiko uznalo nezávislosť Texaskej republiky. Generál Houston sa stal národným hrdinom.



Za prezidenta Texaskej republiky bol Sam Houston zvolený dvakrát. Tento post zastával od 22. októbra 1836 do 10. decembra 1838 a opäť od 21. decembra 1841 do 9. decembra 1844.



Už počas svojho prvého funkčného obdobia sa snažil o pripojenie Texasu k Spojeným štátom. K tomu došlo v roku 1845, kedy sa stal Texas 28. štátom USA. Sam Houston bol zvolený za jedného z dvoch senátorov, pričom v Senáte pôsobil do roku 1849. O desať rokov neskôr ho v roku 1859 zvolili a guvernéra Texasu. Je doteraz jediným politikom v dejinách USA, ktorý bol guvernérom dvoch amerických štátov.



Na poste guvernéra sa neúspešne snažil zabrániť vystúpeniu Texasu z USA, ktorý vytvoril začiatkom roku 1861 spolu s ďalšími štátmi na juhu krajiny Konfederované štáty americké. Houston odmietol zložiť prísahu vernosti Konfederácii a z funkcie guvernéra bol odvolaný. Prezident USA Abraham Lincoln mu ponúkol vojsko o sile 50.000 mužov, ale Sam Houston túto pomoc odmietol, pretože chcel zabrániť krviprelievaniu.



Prvý prezident Texasu Sam Houston zomrel na zápal pľúc vo svojom dome v meste Huntsville 26. júla 1863 vo veku 70 rokov.







