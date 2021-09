Prvý slovenský kozmonaut a astrobiologička pokrstili knihu ZOOM 3

Bratislava 9. septembra (TASR) - Fotograf a cestovateľ Filip Kulisev predstavil vo štvrtok na Bratislavskom hrade svoju knižnú novinku ZOOM 3 - Príbehy fotografií. Na vernisáži výstavy Amazing Planet ju do života uviedli prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella a astrobiologička Michaela Musilová.



Desaťročia cestovania a fotenia prírodných scenérií ho presvedčili, že planéta Zem a jej príroda sú zázrak. "Ako inak nazvať šantenie s miliónmi zlatých medúz na súostroví Palau alebo nočný ponor k veľkým rajam na Havaji? Intenzívnejšie sme to precítili, keď sme sa ako Robinson s Piatkom ocitli na pustom ostrove na Tonge v Pacifiku, odkázaní len na seba," spomína Kulisev na dobrodružné putovanie s manželkou Zuzanou, ktoré dokazujú fotografie a cestovateľské príbehy v ZOOM 3.



Kulisevove fotografie vedia nadchnúť a motivujú objavovať krásy sveta aj Michaelu Musilovú, astrobiologičku a vedúcu troch desiatok simulovaných mesačných a marťanských misií na americkej základni na Havaji. "Vďaka jeho práci viem ešte viac oceniť, aká jedinečná je naša planéta a že by sme sa o ňu mali lepšie starať," uviedla Musilová, ktorá publikáciu pokrstila telemostom z havajského ostrova Big Island, kde velí novej misii. Knihe zaželala všetko najlepšie simulovaným marťanským prachom zo sopky Mauna Loa.



Čiernym sopečným pieskom z Havaja novinku posypal Ivan Bella, ktorý dôverne pozná pohľad na Zem z kozmu, aj preto oceňuje Kulisevove fotografie a príbehy. "Prírodné scenérie, stromy, rieky, polia, hory v jeho podaní dokážu zaujať, pritiahnuť pohľad, pristaviť sa, ale aj zamyslieť nad tým, že takýchto miest je stále menej a nemusia tu byť večne," hovorí Bella. Konštatoval, že negatívny vplyv človeka na našu planétu bolo možné pozorovať aj z vesmíru, z výšky 350 až 400 kilometrov: "Verím, že Filipove fotografie motivujú a naďalej budú motivovať ľudí na celom svete vynaložiť väčšie úsilie v boji o zachovanie krás zachytených jeho objektívom a nielen ich."



Kulisev prichádza s novinkou ZOOM 3 sedem rokov po vydaní druhého dielu. Venoval sa iným knihám a projektom, počet navštívených krajín zaokrúhlil na 140. Premiérovo sa medzi ne zaradila Čína, kde objavil krásne vidiecke oblasti. "Mnohí ani nevedia, že svet na fiktívnej planéte, kde sa odohráva film Avatar, nevznikol výlučne v počítači, ale aj v prekrásnej horskej oblasti v Číne," poznamenal fotograf. Nečakane krásnu prírodu spoznal aj v Severnej Kórei. Zážitky a zaujímavé poznatky má z ciest po Tichomorí i zo Seychel, kde si úzkostlivo chránia súostrovie Aldabra. "Na ňom si pokojne nažívajú obrovské korytnačky, ktorých dlhá pamäť siaha až do čias francúzskej kolonizácie v 19. storočí," priblížil.



Na krst knihy a vernisáž fotografií zavítalo viacero osobností z politického a kultúrneho života. Pozrieť si mohli tiež projekciu najnovších záberov z dronu i zo zákulisia fotografovania Kuliseva. Jeho aktuálna výstava na Západnej terase Bratislavského hradu sa koná v spolupráci s Národnou radou SR, pre verejnosť bude otvorená do 21. septembra.