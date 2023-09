Prvýkrát si pripomenieme Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch

Bratislava 22. septembra (TASR) - Na Slovensku si v piatok (22. 9.) po prvý raz pripomenieme Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch. Ide o jeden z dvoch nových pamätných dní, ktoré priniesla vlaňajšia novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Okrem Dňa boja proti nenávistným prejavom na deťoch sa stal 6. marec Dňom obetí pandémie COVID-19.



Dátum 22. september súvisí podľa predkladateľov s návratom detí do školských zariadení po prázdninách, keď by bolo vhodné venovať priestor tejto problematike, keďže vedenie škôl je prvé týždne zaťažené agendou spojenou so zberom dát či evidencie žiakov a študentov.



Dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch chcú poslanci docieliť, aby sa problematike rizikového správania žiakov a študentov venoval adekvátny priestor na základných a stredných školách.



"Zároveň tým chceme upriamiť pozornosť verejnosti, médií, neziskových organizácií a mienkotvorných osobností na Slovensku, aby sa vytvoril celospoločenský diskurz, kde by sa vymedzili hranice voči narastajúcim prejavom agresie, šikany a netolerantného správania s cieľom aktívne vplývať na mládež a ukazovať jej pozitívne vzory správania," uviedli poslanci v dôvodovej správe návrhu.



Už od roku 2012 stojí pri mladých ľuďoch občianske združenie (OZ) IPčko a v náročných i krízových situáciách im anonymne, nonstop a bezplatne poskytuje odbornú psychologickú pomoc a podporu. Len v prvom polroku tohto roku tak táto internetová linka dôvery urobila 96.939 ráz, pričom napríklad v téme sebapoškodzovania zaznamenali 30-percentný nárast, v téme 'stres a tlak na výkon' 21-percentný nárast, v téme 'škola a vzdelávacie ťažkosti' 31-percentný nárast, v téme porúch príjmu potravy až 170-percentný nárast a pri pokusoch o ukončenie života 76-percentný nárast.



"Od vzniku IPčka je téma pocitu osamelosti v štatistikách liniek pomoci a krízových služieb číslo jeden a hneď druhou je tlak na výkon," povedal pre TASR psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.



Podľa Madra majú mladí ľudia pocit, že sú pod obrovským tlakom, pretože naša spoločnosť je výrazne orientovaná na výkon, ktorý sa od nich vyžaduje či už v škole, doma, v zamestnaní, ale aj medzi rovesníkmi.



"Mladí ľudia sa boja zlyhať, boja sa sklamať a často sa uzatvárajú do seba. Majú pocit, že nemajú s kým a vlastne ani nemôžu hovoriť o tom, ako sa naozaj majú a čo ich trápi. Ak s týmito pocitmi ostávajú dlhodobo osamote a bez pomoci, môže to prerásť do rôznych duševných ťažkostí, sebapoškodzovania, k myšlienkam na samovraždu, ale aj k pokusom o ukončenie života," uviedol pre TASR šéf IPčka.



V súvislosti s Dňom boja proti nenávistným prejavom na deťoch, ktorý si tento rok pripomíname po prvý raz, poukázal Madro ešte na jeden moment: "Nemalo by zostať iba pri tom, že sa do kalendára dostane tento deň. Akútne potrebujeme urobiť niečo so spoločenskou atmosférou, ktorá je silno polarizovaná. Zodpovednosť je na každom z nás. My dospelí sme vzormi pre naše deti, a tak im dajme ten správny, rešpektujúci, podporujúci a tolerantný príklad."











Zdroj: https://www.nrsr.sk