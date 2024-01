Prvým slovenským románom v Azerbajdžane je Banášova Zóna nadšenia

Bratislava 15. januára (TASR) - Slovenský spisovateľ Jozef Banáš má na svojom konte ďalší medzinárodný úspech. V Azerbajdžane vydali jeho román Zóna nadšenia. Po výbere slovenskej poézie uverejnenej v Azerbajdžane časopisecky je to prvý slovenský román v jazyku tejto krajiny. "Veľmi si to vážim, azerbajdžanským jazykom hovorí asi 30 miliónov ľudí. Je to 18. krajina, v ktorej vyšiel môj text, samotná Zóna nadšenia vyšla v 12 krajinách," uviedol pre TASR Banáš.



Najprekladanejší slovenský autor dodal, že o vydanie jeho úspešného románu, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Alatoran v Baku, sa zaslúžil popredný azerbajdžanský básnik a intelektuál Rasim Garaja. "Literárny kritik Rašad Ceferov sa vyjadril, že je to najzaujímavejší dokumentárny román, aký v poslednom čase čítal," poznamenal Banáš.



Spisovateľ zároveň prezradil, že vydanie románu Zóna nadšenia, v ktorom popisuje dramatické udalosti v strednej Európe v období rokov 1968 až 2008, sa pripravuje v ďalších dvoch krajinách.