Radačovský: Tanec je vyjadrovací prostriedok, cítim sa v ňom slobodne

Tanečník a choreograf Mário Radačovský pózuje počas rozhovoru pre Tlačovú agentúru SR, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Tanečník a choreograf Mário Radačovský pózuje počas rozhovoru pre Tlačovú agentúru SR, archívna snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Partizánske/Bratislava 29. septembra (TASR) - Tanečník, choreograf, režisér a v súčasnosti umelecký šéf Baletu Národního divadla Brno Mário Radačovský odštartoval svoju kariéru na Slovensku, no aktívne pôsobí aj v zahraničí. Nedávno v Srbsku vytvoril veľmi úspešný balet Michelangelo a momentálne v Česku pripravuje baletný projekt s názvom Beethoven.prezradil pre TASR popredný slovenský umelec.V stredu 29. septembra bude mať Mário Radačovský 50 rokov.Mário Radačovský sa narodil 29. septembra 1971 v Partizánskom. Študoval na Tanečnom konzervatóriu Evy Jaczovej v Bratislave. Na otázku, prečo si spomedzi tanečných žánrov vybral práve balet, odpovedal:V júli 1989 sa ako sedemnásťročný mladík stal súčasťou Baletu Slovenského národného divadla (SND), kde sa z neho zakrátko stal sólista. Patril k novej generácii interpretov a svoje schopnosti predviedol v inscenáciách ako Faust a Margaréta (1989), Romeo a Júlia, Carmen, Giselle, Dáma s kaméliami (všetky 1990) či Snehulienka a sedem pretekárov (1991). Pol roka pôsobil aj ako sólista Baletu Národního divadla Brno.Na pozvanie súboru Nederlands Dans Theater, ktorý umelecky viedol český choreograf a tanečník Jiří Kylián, v roku 1992 odcestoval do Holandska. Radačovský sa stal prvým Východoeurópanom, ktorý reprezentoval túto prestížnu inštitúciu.zhodnotil Radačovský svoje zahraničné úspechy.V roku 1999 sa stal hlavným sólistom súboru Les Grands Ballets Canadiens v Montreale. O rok neskôr sa ako hosťujúci sólista vrátil do SND. Vo funkcii šéfa Baletu SND pôsobil v rokoch 2006 – 2010. V júni 2010 založil Balet Bratislava, nezávislé tanečné teleso zamerané na neoklasický balet. V apríli 2012 aj s jeho prispením vznikol Tanečný súbor divadla Nová scéna v Bratislave. Od divadelnej sezóny 2013 je umeleckým šéfom Baletu Národní divadlo Brno.Mário Radačovský je známy aj ako choreograf. Jeho debutové dielo The Letter (2002) rovnako ako Inspiration (2002) a Train Station (2004) mali premiéru v Montreale. Na doskách SND mohlo publikum uvidieť balety Zmena (2005), Stretnutie s labuťou (2007) či Warhol (2007). Dielo s názvom 68, ktorého námet korešpondoval s udalosťami z roku 1968, predstavil v SND v roku 2008.Na hudbu Pavla Hammela zostavil inscenáciu Everest (2009). Pre Balet Bratislava vytvoril choreografiu o dôležitých ženách svojho života s názvom Monos (2012). Ako autor tanečných kreácii sa prezentoval v predstavení Queen (2013) alebo v muzikáli Mata Hari (2013) v Divadle Nová scéna. V Kanade pripravil balet Bolero (2006), taktiež sa podpísal pod muzikál Maria de Buenos Aires pre Národnú operetu v Bukurešti (2010), v USA šlo o balety Romeo and Juliet (2011), Black and White (2012), Compulsive (2013) či Beethoven (2015). Medzi baletné inscenácie, ktoré vytvoril v Česku, patria Osudové lásky (2012), Slovanské kvarteto (2014), Black and White (2015), Carmen a Spolu (obe 2016), zaslúžil sa o tanečnú verziu slávneho muzikálu West Side Story (2017), aj o balet Romeo a Júlia (2019).V roku 2015 sa Radačovský oženil s baletkou Klaudiou Bittererovou a spolu vychovávajú dcéru. O tri roky neskôr získal magisterský titul z choreografie na Hudobnej a tanečnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Profesionálnym vzorom je preňho Jiří Kylián.dodal pre TASR Radačovský.