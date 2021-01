Horúce nápoje na chrípku treba s liekmi kombinovať opatrne

Bratislava 20. januára (TASR) – Horúce nápoje tlmiace príznaky ako horúčka, bolesť či nádcha môžu byť veľmi rizikové pre pacientov, ktorí trpia ďalšími ochoreniami. Pacient sa môže ľahko predávkovať. Upozornil na to Marián Šóth z Asociácie súkromných lekárov na sociálnej sieti pre Asociáciu na ochranu práv pacientov.



Nebezpečná je kombinácia horúcich nápojov na chrípku a prechladnutie s ďalšími liekmi. Nevyhnutné je preto všímať si zloženie nápojov.



„Ak si neuvedomíme, čo všetko horúci nápoj obsahuje, tak sa nám môže veľmi ľahko stať, že sa predávkujeme niečím, čo už v tom horúcom nápoji je. To znamená, že kumulovaná dávka sa môže zvyšovať, keď budeme k horúcemu nápoju, ktorý vo veľkej miere obsahuje napríklad paracetamol, budeme užívať ďalší paracetamol," upozornil Šóth.



Pripomenul, že súčasťou horúcich nápojov býva aj kofeín na povzbudenie organizmu. Opatrní by preto mali byť pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami a ľudia, ktorí sa liečia sa srdce.



„Veľký objem kofeínu takto vstrebaný cez zažívací trakt môže spôsobiť búšenie srdca alebo dysrytmie pulzu, alebo aj tráviace problémy u ľudí, ktorí sa liečia na vysokú kyselinu v žalúdku. Určite neodporúčam vo veľkej miere a často užívať takéto horúce nápoje," uzavrel Šóth.