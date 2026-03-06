Radoslav a Radoslava majú rýchle reakcie

< sekcia Magazín
Bratislava 5. marca (TASR) - Mená Radoslav, Radoslava majú slovanský pôvod a význam mien je "radujúci(a) sa, sláviaci(a) radosť". Nositeľov mužského mena oslovujeme aj Radko, Rado a Radoslavy oslovujeme Radka, Slávka. Tieto mená sú na slovenskom území málo početné.
Radoslavovia a Radoslavy, ktorí oslavujú meniny spolu 6. marca, majú rýchle reakcie. Sú rodení sprostredkovatelia a obchodníci. Ich intuícia je fenomenálna. Vlastné sú im aj progresívnosť a profit.
Rastlinný totem majú jaseň, ktorý dobre vystihuje ich odolnosť. Obľúbené farby Radoslavov sú fialová a svetlomodrá a ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Ochranné rastliny majú žihľavu, nechtík, ochranné kamene ametyst a zafír. Mali by sa vyhýbať koreneným jedlám.
Obľúbené farby žien s menom Radoslava sú biela a tmavomodrá. Ochranné rastliny myší chvost, biela ľalia, ochranné kamene zafír a koral. Radoslavy by si mali odoprieť jedlá bohaté na tuky.
