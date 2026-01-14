< sekcia Magazín
Radovan je zmyselný
Na slovenskom území je toto meno zriedkavé.
Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Mužské meno Radovan má slovanský pôvod a znamená "radujúci sa". Nositeľov oslovujeme aj Rado, Radko. Na slovenskom území je toto meno zriedkavé.
Radovanovia, ktorí oslavujú meniny 14. januára, sú oslnivé osobnosti so záhadným správaním. Týmto mužom nie je nič ľahostajné. Sú len málo ovplyvniteľní, ale pripravení prijať podnety od druhých. Radovanovia sú najmä zmyselní. Prejavovať sa citovo pre nich neznamená vyslovovať veľké frázy, ale konať. Sú tiež elegantní, očarujúci a mimoriadne spoločenskí. Vždy vedia, čo povedať, aby sa ostatní cítili v ich spoločnosti dobre.
Sú veľmi životaschopní. Aj keď vedú nepravidelný život a pracujú nárazovito, zachovávajú si rovnováhu. Potrebujú veľa slnka, preto skôr vyhľadávajú dovolenku pri mori ako v horách.
Mali by si dopriať dostatok spánku a prírodných vitamínov. Ich obľúbená farba je zelená a rastlinný totem agát.
