Radúz je trpezlivý, namiesto súperenia sa radšej poctivo učí

Bratislava 10. decembra (TASR) - Mužské meno Radúz má slovanský pôvod a jeho význam je "radujúci sa", "radostný". S nositeľmi tohto mena sa stretávame u nás ojedinele a oslovujeme ich Radúzko, Rado, Radko.



Radúzovia, ktorí oslavujú meniny 10. decembra, sú trpezliví, šetrní a vo svojich činoch často zdržanliví. Neváhajú sa však osobne angažovať na verejných podujatiach, ak ide o prospešnú vec. Zvyčajne sa Radúzovia neusilujú súperiť so spolužiakmi, ale poctivo sa učia. Vo všeobecnosti ich priťahuje všetko, čo si vyžaduje nepretržité úsilie, napríklad v oblasti priemyslu.



Radúzovia sú oddaní, no prísni muži. Niekedy im chýba spontánnosť a intuícia. Ich tvrdohlavosť im môže narobiť nemalé problémy.



Zdravie majú dobré, hoci sa im môžu vyskytnúť problémy s trávením. Preto by sa mali vyhýbať mastným a prisladkým jedlám.



Ovplyvňuje ich planéta Mesiac. Ich šťastnými farbami sú biela a strieborná. Ochranné rastliny rumanček a jazmín, ochranné kamene nefrit a perla.