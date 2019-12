Nákladná loď dopravila na vesmírnu základňu zásoby a aj desiatky myší

Mys Canaveral 8. decembra (TASR) - Nákladná vesmírna loď Dragon americkej spoločnosti SpaceX doručila v nedeľu na medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS zásoby vrátane laboratórnych myší a robota, ktorý dokáže rozoznať emócie. Informovala o tom agentúra AP.



Nosná raketa Falcon 9 odštartovala z Mysu Canaveral v americkom štáte Florida vo štvrtok. Stanica a zásobovacia loď sa v momente spojenia nachádzali vo výške 420 kilometrov nad oblasťou Tichého oceánu.



Loď Dragon na stanicu dopravila takmer tri tony zásob a materiálu vrátane 40 myší. Tie budú použité na výskum v oblasti zachovania kostnej a svalovej hmoty.



Súčasťou nákladu sú aj hlísty určené na výskum v oblasti poľnohospodárstva a robot, ktorý dokáže rozoznať emócie astronautov. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) do nákladu vložil aj vianočné darčeky pre šesťčlennú posádku stanice.



Spoločnosť SpaceX za posledných sedem rokov pre NASA do vesmíru dopravila už 19 zásielok vrátane tej nedeľňajšej. V pondelok by k stanici ISS mala doraziť ruská zásobovacia loď, ktorá odštartovala v piatok z Kazachstanu.