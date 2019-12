Rakúski návštevníci spoznajú slovenský dizajn

Bratislava 7. decembra (TASR) – Rakúski návštevníci sa v sobotu bližšie oboznámia so slovenským dizajnom. Pripravená je pre nich výstava Colorlove dizajnérky Lenky Sršňovej a prehliadka nezávislej módy, dizajnu a umeleckej tvorby na Slovensku – Urban Market. Informuje o tom internetová stránka projektu MAK - Múzeum úžitkového umenia vo Viedni.



Výstava Colorlove predstaví desať kolekcií dizajnérky Sršňovej. Delegácia z Viedne sa ďalej presunie na Urban Market, ktorý desať rokov prezentuje to najlepšie, čo aktuálne vzniká na lokálnej dizajnérskej scéne.



Organizátori projektu uviedli, že ich teší záujem návštevníkov z Viedne a plánujú pokračovať aj naďalej. Cieľom je rozvíjať cezhraničnú výmenu publika. Každá z prehliadok s názvom Mak on Tour trvá jeden deň, počas ktorého majú rakúski návštevníci možnosť spoznať diela talentovaných slovenských autorov a bližšie tak pochopiť súčasnú dizajnérsku tvorbu na Slovensku.



Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe je podporená v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.